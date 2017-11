Ljekari u Kantonalnoj bolnici u Zenici, bolnici u Tešnju i domovima zdravlja danas primaju samo hitne slučajeve zbog stupanja u štrajk zbog neispunjenog sporazuma Vlade Zeničko-dobojskog kantona koja je u novembru trebala isplatiti plaću u skladu sa Sporazumom o kolektivnim ugovorima koji je potpisan u septembru s predstavnicima ljekara i stomatologa ZDK.

Ljekari u Kantonalnoj bolnici u Zenici, bolnici u Tešnju i domovima zdravlja danas primaju samo hitne slučajeve zbog stupanja u štrajk zbog neispunjenog sporazuma Vlade Zeničko-dobojskog kantona koja je u novembru trebala isplatiti plaću u skladu sa Sporazumom o kolektivnim ugovorima koji je potpisan u septembru s predstavnicima ljekara i stomatologa ZDK.

U zeničkoj bolnici danas nema gužve, pacijente koji ne trebaju hitnu pomoć šalju kući.



Na konferenciji za novinare predsjednik Sindikata ljekara Kantonalne bolnice Zenica Meho Kovačević je kazao kako je njihov štrajk deficitaran jer imaju mnogo hitnih slučajeva.



"Naš štrajk je deficitaran jer ne možemo dozvoliti, zbog velikog broja hitnih slučajeva, da zdravstveno stanje naših pacijenata bude ugroženo. Štrajk u Zeničko-dobojskom kantonu je generalan jer su svi domovi zdravlja stupili u štrajk i obavljaju samo one poslove koji su definisani zakonom i procedurama koje smo odredili", kazao je Kovačević.



Predsjednik Samostalnog strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Zeničko-dobojskog kantona Haris Husremović je izjavio da su posljednji kontakt s Vladom ZDK i pregovaračkim timom ljekari i stomatolozi ZDK imali 14. septembra kada je uz prisustvo medija potpisan Sporazum o kolektivnim ugovorima (kao prvi kanton u Federaciji BiH).



Novembarska plaća trebala je biti isplaćena po satnici iz tog sporazuma, odnosno, do novembarske plaće trebalo je da u konačnici bude potpisan i kolektivni ugovor.



Predsjednik Sindikata ljekara ZDK Meho Kovačević je izjavio kako štrajk može biti završen već danas.



"Tehnički, generalni štrajk u zdravstvenim ustanovama u Zeničko-dobojskom kantonu može biti završen danas potpisivanjem kolektivnog ugovora koji je već ranije definisan, a ljekari će biti u štrajku sve dok se to i ne dogodi", zaključio je Kovačević.



Predstavnici štrajkačkog odbora su izjavili da je zakonski odgovornost na Vladi Zeničko-dobojskog kantona, da je ovo jedini način da se ljekari izbore za svoja prava te da se osjećaju prevareno.