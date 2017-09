Eksploatacija uglja s površinskog kopa Rudnika uglja Šikulje u Lukavcu već nekoliko godina mještanima naselja Donje Crveno Brdo zadaje glavobolje, a bez svog krova nad glavom jučer je ostala i porodica Osmić, čija je kuća za svega nekoliko sekundi doslovno sravnjena sa zemljom.

Donje Crveno Brdo se nalazi u neposrednoj blizini površinskog kopa Rudnika uglja Šikulje u Lukavcu, a od 1962. godine, kada je utvrđeno eksploataciono polje ovog rudnika, na parcelama je došlo do zabrane građenja objekata.I pored toga, mještani su na vlastitu odgovornost odlučili izgraditi kuće, nadležni su se na to oglušavali te se posljedice danas itekako osjete.U poslijeratnom periodu Rudnik uglja Šikulje je, kako se širilo područje kopa, sklopio ugovore s blizu 300 vlasnika parcela na ovom području i izvršio eksproprijaciju zemljišta, a preostali vlasnici traže da im se uz zemljište isplati i protuvrijednost za objekte.Preostala grupa mještana je u nedavnom razgovoru za Klix.ba kazala da im problem predstavlja nepravedna prošlogodišnja izmjena federalnog zakona o eksproprijaciji, a koji nalaže da se za nelegalno izgrađene objekte isplati samo vrijednost građevinskog materijala koji je utrošen.Kada je riječ o rušenju kuća, ono je na ovom području počelo prije nekoliko godina, a sada je nažalost na red došla i kuća porodice Osmić kojoj je ovo bio jedini krov nad glavom u njihovom vlasništvu."Ovo je problem koji traje deset godina, a zakon je tri puta mijenjan samo na našu štetu. Prije tri godine nama je zabranjeno da upotrebljavamo ovaj objekt te smo morali napustiti naš jedini krov nad glavom. Ovdje ima ljudi koji i dalje žive u svojim kućama jer nemaju gdje da odu", rekao je za Klix.ba Enver Osmić.Kako tvrdi, upravi rudnika se obratio pismenim putem prošle godine, a na upit nikada nije dobio odgovor.Također, pravdu već godinama traži i pravnim putem, ali bitku još uvijek nije dobio."Zemljište sam kupio od rudnika, koje su mi kasnije pokušali oteti. Policija odavde danima ne izlazi, ali se još ništa ne rješava. Mi smo nekoliko puta protestovali, štrajkovali glađu, ali se ništa ne mijenja. Ovo je sve dno dna, vjerujte mi. Kako će se sve završiti ne znam", istakao je Osmić, inače demobilisani borac.U ranijem razgovoru za Klix.ba iz Rudnika uglja Kreka su izrazili spremnost za kompromis, ali koji mora biti u zakonskom okviru."Mi smo još od 2000. godine Općini Lukavac upućivali dopise o izgradnji nelegalnih objekata, ali ništa nije poduzeto. Objekti su dobijali struju, vodu, telefone... Kada je došlo na red rješavanje problema, ljudi su mislili da će sve moći naplatiti, ali to nije tako", kazao je ranije za Klix.ba generalni direktor Rudnika uglja Kreka Osman Bleković.Tada je istakao i da je novac za obeštećenja deponovan, a sada se čekaju odluke nadležnih sudova."Ukoliko sud bude donio presudu za bilo koji posjed, nakon potpisivanja sporazuma isplata će biti izvršena", naglašava on.Menadžment Rudnika uglja Kreka također je izrazio spremnost za vansudsku nagodbu, ali u realnom okviru u kojem će biti zadovoljene obje strane.