Konaković: Poslovanje ZZO bolje od prethodnog, ali daleko od idealnog

Foto: Arhiv/Klix.ba

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković konstatovao je da je prošlogodišnji rad i poslovanje Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) mnogo bolje u odnosu na ranije godine, ali da je daleko od idealnog.

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković konstatovao je da je prošlogodišnji rad i poslovanje Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) mnogo bolje u odnosu na ranije godine, ali da je daleko od idealnog.

"Nije lako upravljati budžetom od 360 miliona KM, ali trebamo se svi prisjetiti enormnih troškova, visokih plaća i skandala bivšeg menadžmenta Zavoda", naglasio je.



Konaković je istakao da ZZO nije na onom nivou koji treba građanima Sarajeva, ali da je na dobrom putu da to postane.



Također je naglasio da je Zavod osnovan u skladu sa Zakonom o zdravstvenom nivou FBiH koji ne predviđa postojanje nadzornog odbora.



Govoreći o započetom procesu informatizacije zdravstvenog sistema, Konaković je kazao da je za KS utrošeno 18,5 miliona KM, dok u je Republici Srpskoj, koji bolje funkcioniše, taj broj 6,5 miliona KM.



"Očigledno je da je riječ o nekim mogućim malverzacijama i to smo proslijedili nadležnim institucijama i očekujemo da Zavod donese neke hrabre odluke koje će nas odvesti u pravcu potpune informatizacije", naglasio je.



Izrazio je nadu da će sljedeći izvještaj o poslovanju biti bliže onome što ministrica zdravstva Zilha Ademaj i Vlada KS-a traže od njih.



Poslanici Stranke demokratske akcije (SDA) Mirza Čelik i Naše stranke Edin Forto izrazili su zadovoljstvo zbog pozitivnog poslovanja ove institucije.



Međutim, Forto je imao primjedbu što izvještaj o radu i finansijskom poslovanju nije bio potpun, jer su izostali rezultati eksterne revizije o informatizaciji zdravstvenog sistema.



"Ogromni novci su uloženi u informatizaciju i htjeli bismo da vidimo šta kaže revizija o tome. ZZO vrlo često finansira one radnike koje je samo zatekao, a ne one koji su stvarno potrebni", pojasnio je.



Direktor Samir Turković naglasio je da je Zavod u godini dana pokrio gubitke od 3,9 miliona KM te da je uradio velike reformske procese, između ostalog i sistem potpomognute oplodnje.



Istakao je da su kompletan rad Zavoda usmjerili prema zdravstvenim osiguranicima i radnicima, o čemu govori i pozitivno poslovanje.



U izvještaju o radu u finansijskom poslovanju ZZO za 2016. godinu, za koji je Skupština KS-a na posljednjoj sjednici glasala pozitivno, navodi se da je nastavljen trend rasta ukupnih prihoda, koji su veći za tri posto, odnosno za 10.766.853 KM u odnosu na prethodnu godinu.



Prihodi po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje veći su za 11.181.013 KM u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi i izdaci u 2016. godini veći su za jedan posto u odnosu na prethodnu godinu ili za 3.062.265 KM.