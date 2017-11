Konaković: Poskupljenje ski-karata na Bjelašnici je apsurdno, tražit ćemo vraćanje starih cijena

Nakon što su KJKP ZOI'84 i OC Jahorina objavili nove cjenovnike s poskupljenjima za novu skijašku sezonu premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković je najavio da će Vlada KS odmah sutra tražiti da se vrate prošlogodišnje cijene.

"Čekali smo u proteklih nekoliko dana da se pojavi novi cjenovnik usluga za skijašku sezonu u kojoj će Bjelašnica izgledati apsolutno drugačije, mnogo bolje i funkcionalnije s novim četverosjedom, šestosjedom i zasnježenim stazama. To je nešto što je za ponos. Plašio sam se da se ne dogodi neka turbulencija oko karata. Vertikalni transport i sve što je napravljeno na Bjelašnici, napravljeno je novcem iz budžeta građana Kantona Sarajevo. ZOI nije učestvovao ništa, a ovo što smo danas doživjeli s kartama pokazuje neozbiljnost ljudi u upravama preduzeća koji olako donose odluke bez da prethodno sagledaju posljedice", kazao nam je Konaković.Najavio je da će Vlada KS u petak tražiti hitno objašnjenje za povećanje cijena , kao i da će se zalagati za vraćanje starog cjenovnika."Vidio sam da je sezonska karta dosta skuplja, kao i neke karte za dnevno skijanje, prema mišljenju nekih ljudi i ne tako drastično, ali je ovo potpuno ishitren potez menadžmenta koji pokazuje da ne razumije poteze koje mi pravimo. U petak ćemo hitno zatražiti informaciju od menadžmenta ZOI-ja da nam objasne na bazi čega prave procjenu poskupljenja karata i zašto nisu iskoristili priliku da privuku što veći broj skijaša, jer sada na stazama imaju duplo veći i brži transport zahvaljujući šestosjedima, imat će četverosjed koji dosad nije postojao, kao i vještački snijeg. Tu sigurno ima nekih novih troškova, ali treba obogatiti ponudu i zaraditi neki dodatni novac. Najlakše je donositi odluke koje će platiti građani, bez neke velike odgovornosti menadžera", rekao je premijer Kantona Sarajevo.Ističe da je ZOI nakon milionske pomoći Vlade KS do sada morao sam funkcionisati i zarađivati novac te da nekreativnost menadžmenta ne smiju plaćati građani."Ovakve odluke da se cjenovnicima nadoknađuje nekreativnost menadžera nećemo kao Vlada podržati. Nemamo nadležnost da donesemo odluku, ali ćemo zatražiti hitno objašnjenje i da se stvari vrate na staro. Bilo bi logično da cijene ostanu na nivou prošlogodišnjih, a da se kvantitetom skijaša nadoknade poslovanje i povećani troškovi", kazao je Konaković.Smatra da je ZOI umjesto povećanja cijena trebao osmisliti način da privuče što veći broj skijaša, što bi rezultiralo i većom zaradom."Jahorina nam je konkurencija, pratimo je. To što su oni u teškim finansijskim problemima koje pokušavaju riješiti povećanjem cijena, to nije naš problem, nego prilika da ponudimo bolju i bržu uslugu, kvalitetnije skijanje i da privučemo skijaše. Menadžment je dužan da na takvoj planini ponudi bogatiju uslugu i program, da bude kreativan i da to naplati. Ovakve odluke su nelogične", kaže Konaković.Dodaje da su oni koji uživaju u zimskim sportovima, ali i oni koji žive od njih, razočarani zbog povećanja cijena te da ovaj apsurd treba ispraviti."Zatrpan sam porukama ljudi, sportaša koji organizuju skijanje za naše mlade skijaše i mališane. Oni su ugroženi, rekli su mi da će manji broj djece skijati na Bjelašnici zbog cijena. To je apsurd i nije politika Vlade koja hoće da se što veći broj ljudi, pogotovo mališana, nađe na skijalištima, pa i besplatno ako je moguće. Menadžment treba naći način da posluje pozitivno, očekujemo od njih mnogo više, a Vlada će utjecati na to", zaključio je Konaković.