Konaković: Gavrankapetanović je dobio presudu protiv Vlade KS, ali se neće vratiti na funkciju

Bivši direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Faris Gavrankapetanović dobio je drugostepenu presudu protiv Vlade Kantona Sarajevo koju je tužio jer je u septembru 2013. godine smijenjen s funkcije direktora, potvrdio je za Klix.ba premijer KS Elmedin Konaković. Premijer ističe da je ovakva presuda očekivana, ali da ona ne znači da se Gavrankapetanović vraća na poziciju direktora ZZOKS.

Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo (Foto: Klix.ba)

Bivši direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Faris Gavrankapetanović dobio je drugostepenu presudu protiv Vlade Kantona Sarajevo koju je tužio jer je u septembru 2013. godine smijenjen s funkcije direktora, potvrdio je za Klix.ba premijer KS Elmedin Konaković. Premijer ističe da je ovakva presuda očekivana, ali da ona ne znači da se Gavrankapetanović vraća na poziciju direktora ZZOKS.

"On je na jednoj sjednici Vlade KS razriješen dužnosti zbog loših rezultata i na istoj sjednici je imenovan za vršioca dužnosti direktora. Bilo je i niz drugih nepravilnosti u tim pravnim procedurama, ali on se ne može vratiti na posao. Njegova žalba je upućena na imenovanje Kenana Crnkića, što povlači nepravilnosti i kod Crnkićevog imenovanja. Mi smo to stanje uredili u zavodu i netačno se pokušava problematizirati nešto što ne postoji. Niti se vraća Crnkić, niti se vraća Gavrankapetanović kojem je istekao mandat koji je trebao provesti na poziciji direktora. Njegov zahtjev je da od zavoda naplati vrijeme do isteka mandata. Tu nisam posebno optimističan jer je način smjene očigledno bio mimo procedura", kazao nam je Konaković.



Zbog načina na koji je smijenjen, Vladu KS tužio je i Kenan Crnkić, ali je povukao tužbu. Premijer ističe da je to bio logičan potez jer je odluka o njegovoj smjeni u potpunosti legalna.



"Crnkić je imao svoj ugovor sa zavodom koji su potpisivali organi Zavoda zdravstvenog osiguranja, Upravni odbor prije svega, a u kojem je bilo nekih stvari koje mu idu u korist. To je još jedna zavrzlama koja je zatekla Vladu KS. Mi smo i to riješili i Crnkić se neće vraćati. Istina je da je direktor imao platu 4.700 KM, a ona sada iznosi tri prosječne federalne plate. Raspetljali smo taj Gordijev čvor i zavod normalno funkcioniše", tvdi premijer KS.