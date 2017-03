Kojović: Istina o genocidu ostaje, a Izetbegović mora podnijeti ostavku

Predrag Kojović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Na vijest o odbijanju zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije za agresiju i genocid, reagovao je Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke.

"Moralno pravo, pa rekao bih i moralna obaveza države Bosne i Hercegovine bila je da, ukoliko posjeduje adekvatne pravne pretpostavke pokrene postupak za reviziju. Presuda Međunarodnog suda pravde iz 2007. imala je važnost što je utvrdila istinu o prirodi zločina u Srebrenici – da je izvršen genocid. Sa revizijom presude, imali smo možda priliku da se borimo za zaokruživanje istine, zbog čega dijelim razočarenje i saosjećam sa građanima Bosne i Hercegovine, posebno žrtvama rata neovisno o njihovoj etničkoj pripadnosti. Odbacivanjem zahtjeva zbog nelegalnosti zahtjeva postupak je danas prošlost i podnosilac neadekvatne aplikacije bi u svakom demokratskom društvu preuzeo odgovornost za ovakav ishod", kazao je Kojović.



Kojović je dodao da "bilo bi posebno degutantno da odbijanje zahtjeva za aplikaciju njeni protivnici, prvenstveno član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić i predsjednik RS-a Milorad Dodik, komentarišu trijumfalistički, baš kao što bi i Izetbegovićeve političke osude suda koji je do jučer smatran objektivnim bile bježanje od odgovornosti".



"Za mir i pomirenje u BiH i u regionu neophodno je da počnemo priznavati sudske presude kao pravne istine. Svi koji budu govorili o reviziji, moraju govoriti i o presudi iz 2007. Današnjom odlukom Suda nije ni na koji način dovedena u pitanje presuda o srebreničkom genocidu. I svi koji budu govorili da je današnja odluka opravdana i nepristrasna, od Dodika do Ivanića, moraju prihvatiti i istinu o genocidu kao pravnu činjenicu", dodao je Kojović.



Kojović je podsjetio na pokretanje postupka, koje sa pravne strane nije dovedeno u pitanje, što je i bio zaključak pravnog savjetovanja u Vijećnici, ali je ustavno-politička dimenzija legitimiteta, koju je garantovao kabinet člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, potpuno osporena.



"Kao što sam kazao i neposredno nakon podnošenja zahtjeva za reviziju, građani imaju neosporno pravo da traže političku odgovornost u slučaju da se zahtjev odbaci prije pokretanja samog postupka. Pravni tim koji je radio pod okriljem kabineta člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića uvjeravao nas je da je zahtjev pravno utemeljen, a sam Izetbegović je branio tvrdnju da agent BiH ima legitimitet i da su sudije Međunarodnog suda nepristrasne", kaže Kojović.



Dodao je da je sada potpuno irelevantno da li je uzrok politikanstvo sa ovakvim suštinskim pitanjima ili uobičajena nekompetentnost kadrova SDA ali je jasno da su nas Izetbegović i njegov kabinet svjesno poveli u pravnu bitku, koja nije imala mogućnost ni da otpočne.



"Građani Bosne i Hercegovine bili su spremni trpiti sve radi utvrđivanja pune istine, pa i ‘najveću postdejtonsku političku krizu’, s nadom da je moralna obaveza vrijednija od prividnogmira u kući. Međutim, ovdje se radi o tome da je Izetbegovićev uski krug svjesno obmanuo i poigrao se sa emocijama žrtava i samom državom BiH, što su greške zbog kojih bi morao preuzeti odgovornost i dati ostavku. Svi koji vole ovu državu zaslužuju istinu i odgovorne i iskrene političke predstavnike, jer to je jedini način ne samo da sačuvamo ovu državu i za generacije koje dolaze nego i da im osiguramo budućnost bitno drugačiju od strahota koje smo mi proživjeli", kaže Kojović.