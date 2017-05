Kiša, pljuskovi i grmljavina širom BiH do kraja iduće sedmice

Ilustracija (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Nestabilno i oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima preovladavati će u većem dijelu naše zemlje narednih dana. Prema podacima federalnih i republičkih hidrometeoroloških zavoda, dnevne temperature u BiH će se do polovine iduće sedmice kretati od 13 do 25 stepeni Celzijusa.

Intenzivnije padavine u BiH se danas očekuju tokom poslijepodneva i u večernjim satima u Krajini, centralnim i sjevernim područjima Bosne, gdje je lokalno moguća i pojava grada. Očekivana količina padavina u ovim dijelovima BiH je od 20 do 40, a u ostalim područjima do 2 do 10 litara po metru kvadratnom. Temperature će danas biti u rasponu od 19 do 25 stepeni Celzijusa.



Sutra, drugog dana vikenda, u BiH će također biti oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najintenzivnije padavine će biti u Krajini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature će se kretati od 9 do 14, na jugu od 13 do 17, a dnevne od 13 do 19, na jugu od 21 do 25 stepeni Celzijusa.



Početak sedmice također će biti kišovit, a kiša i pljuskovi će nas pratiti sve do kraja sedmice. U ponedjeljak, utorak i srijedu dnevne temperature će se kretati od 16 do 24 stepena Celijusa, a širom BiH mogući su lokalni pljuskovi.



Porast temperatura i stabilizacija vremena, prema dugoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, očekuje se krajem maja.