KCUS: Pećanin nije referentan da bi analizirao rad trenutnog menadžmenta

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu oglasio se nakon komentara Senada Pećanina, advokata Ismeta Gavrankapatovića, u kojem je kritikovao rad KCUS-a uz konstataciju da je kao zastupnik doskorašnjeg šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju imao zahtjeve koji Komisija za primopredaju dužnosti nije ispunila.

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu oglasio se nakon komentara Senada Pećanina, advokata Ismeta Gavrankapatovića, u kojem je kritikovao rad KCUS-a uz konstataciju da je kao zastupnik doskorašnjeg šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju imao zahtjeve koji Komisija za primopredaju dužnosti nije ispunila.

"Avokat Senad Pećanin nije referentan ni u kojem smislu da bi analizirao rad trenutnog menadžmenta kao i postupke koji se sprovode prilikom imenovanja novog šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju KCUS.Bivši šef je 1.10. 1998. godine postavljen na tu funkciju pa bi trebalo da 'kao pravi šef' ima dokumentaciju o tadašnjoj primopredaji ili da javno, kako i sada radi, prizna kako je prof. dr. Safet Ćibo smijenjen, da li je provedena primopredaja i svi ostali propisani postupci.Ne znamo koji su razlozi ovakvih istupa Senada Pećanima, da li on želi skrenuti pažnju na sebe ili još jednom na svog klijenta, koji je 19 godina obnašao funkciju šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju. Bivši šef ima obavezu predati dokumentaciju vezanu za protekli rad ove Klinike, kao i dokument o primopredaji Klinike prije 19. godina (kojeg nema u evidenciji KCUS), kada je on preuzimao poziciju šefa Klinike od rahmetli prof. dr. Safeta Ćibe.Podsjećamo da je prof.dr.Ismetu Gavrankapetanoviću istekao Ugovor 11.jula 2017.godine (Ugovor od 01.10.1998.godine - 11.07.2017.godine) i on je sa KCUS sklopio novi ugovor o radu koji je potvrdio svojim potpisom.Zbog navoda advokata Pećanina, da menadžment KCUS 'prijeti i ucjenjuje medicinsko osoblje', KCUS će svoju zadovoljštinu u skladu sa Zakonom o kleveti FBiH tražiti u nadležnom sudu", stoji u saopćenju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.Podsjećamo, Gavrankapatovićev advokat kritikovao je KCUS zbog, kako je naveo, prijetnji, ucjena i drugih pritisaka na ljekare i medicinsko osoblje.