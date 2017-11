Na prijedlog menadžmenta KCUS, a zahvaljujući pravilnom i predanom radu svih uposlenika, UO KCUS donio je odluku da se oktobarske plaće obračunavaju po povećanoj satnici od 2,50 KM po Kolektivnom ugovoru, saopćeno je iz te institucije.

Na prijedlog menadžmenta KCUS, a zahvaljujući pravilnom i predanom radu svih uposlenika, UO KCUS donio je odluku da se oktobarske plaće obračunavaju po povećanoj satnici od 2,50 KM po Kolektivnom ugovoru, saopćeno je iz te institucije.

Radi se o isplati iz vlastitih sredstava, pri čemu su svi uposlenici dobili povećanje plaće u rasponu do 380 KM. Povećanje je zavisilo od uslova rada, broja dežura i pripravnosti, turnusa, stručnespreme i minulog rada.Shodno važećem Pravilniku o radu KCUS ljekarima specijalistima i subspecijalistima pripada koeficijent složenosti poslova od 4,2 do 5,4. Plaću, u rasponu od 3.000 KM do 4.200 KM, ostvarilo je otprilike 300 specijalista za 15 dana rada u mjesecu, uključujući i dežure i pripravnosti."KCUS neće stupiti u štrajk, koji je najavljen. Ponovo naglašavamo da KCUS nije štrajkovao ni u proteklom periodu nego je pružao zdravstvenu uslugu svim pacijentima koji su u drugim ustanovama odbijeni", navodi se u saopćenju KCUS-a.