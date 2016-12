Kazazović: Nastava u KS sutra će najvjerovatnije biti skraćena

Nastava u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo sutra će najvjerovatnije biti skraćena zbog zagađenja zraka, kazao je za Klix.ba ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović.

Elvir Kazazović (Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba)

On je za naš portal prije početka današnje sjednice Vlade KS izjavio da će Vlada vjerovatno biti naklonjena zahtjevu Vijeća roditelja učenika KS koje je izrazilo zabrinutost zbog kvaliteta zraka u KS, ali nije spremno podržati prijedlog sindikata o obustavi nastave.



Vijeće roditelja učenika je nakon konsultacija s općinskim koordinacijama i predsjednicima školskih vijeća roditelja predložilo da se nastava u osnovnim i srednjim školama u KS ne obustavlja jer su za sutra najavljene padavine koje će, kako navode, sigurno doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka.



Ovome dodaju i činjenicu da su do kraja školske godine ostala četiri dana. Umjesto obustave nastave predlaže se da se vrijeme trajanja časova u školama prilagodi tako da se nastava u drugoj smjeni završi do 17 sati, s obzirom na to da je najveće zagađenje zraka upravo u večernjim satima.



Također, predlaže se da se obustave vanškolske aktivnosti u školama i da se djeci koja imaju zdravstvenih problema omogući izostanak sa nastave.