Stanovnici sarajevskog naselja Sokolje dva dana imaju problem s puknutom cijevi zbog koje se voda slijeva niz ulicu. Iako su kvar prijavili jučer ujutro, ekipa je JP Vodovoda i kanalizacija je došla tek u subotu navečer, ali kvar još nije popravljen.

Stanovnici sarajevskog naselja Sokolje dva dana imaju problem s puknutom cijevi zbog koje se voda slijeva niz ulicu. Iako su kvar prijavili jučer ujutro, ekipa je JP Vodovoda i kanalizacija je došla tek u subotu navečer, ali kvar još nije popravljen.

Kako nam je rekao jedan od stanara, dispečera su zvali nekoliko puta."Cijev je pukla u noći s četvrtka na petak. Kada sam u petak ujutro zvao ViK, dispečer je rekao da će neko doći, te da obilježimo mjesto kvara. Voda je u poslijepodnevnim satima krenula prema kući jednog od komšije. Zvali smo ViK nekoliko puta i rekli su nam da će ekipa doći jutros. To se nije dogodilo", rekao je jedan od stanara.U međuvremenu je prošlo teretno vozilo koje je oštetilo cestu i voda je tada promijenila smjer kretanja, te je kuća od komšije spašena. Problem je što su to kuće koje se griju na plin, a voda dolazi do plinskih instalacija što predstavlja dodatnu brigu"Kada sam jutros zvao ViK dispečer je bio drzak i rekao kako ga ne interesuje jer nemaju ekipa. Ipak, radnici su se pojavili iza 19 sati. Htjeli su isključiti skroz vodu, ali mi nismo dali jer bi cijeli kvart bio bez vode zbog jednog kvara. Obećali su da će ga popraviti ujutro", rekao je stanar.Ovo nije jedino naselje u Sarajevu koje ima problem s curenjem vode zbog puknutih cijevi. Apsurdno je da se toliko čeka na popravak u vrijeme kada su iz ViK-a najavili povećanje vremenskog perioda redukcije od 23 sata do 6 sati ujutro. Također, građanima pojedinih općina voda je isključena ranije, a uključena iza 6 sati.