Stanovnici Bosne i Hercegovine svakodnevno su svjedoci jezičkih vratolomija na Radio-televiziji Republike Srpske (RTRS), a kojim se nastoji umanjiti važnost države BiH i uvećati značaj entiteta RS. Termini koji se upotrebljavaju na RTRS-u često su neustavni i devijantni, kao naprimjer termin "država Srpska" koji se koristi za naziv bh. entiteta RS. Iz Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) poručuju kako ne postoji kategorizacija neustavnih termina u programskim sadržajima za čiju su regulaciju oni nadležni.

Stanovnici Bosne i Hercegovine svakodnevno su svjedoci jezičkih vratolomija na Radio-televiziji Republike Srpske (RTRS), a kojim se nastoji umanjiti važnost države BiH i uvećati značaj entiteta RS. Termini koji se upotrebljavaju na RTRS-u često su neustavni i devijantni, kao naprimjer termin "država Srpska" koji se koristi za naziv bh. entiteta RS. Iz Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) poručuju kako ne postoji kategorizacija neustavnih termina u programskim sadržajima za čiju su regulaciju oni nadležni.