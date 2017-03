Jednomjesečni pritvor za direktora Šumskog gazdinstva Kladanj zbog mita

Općinski sud Živinice je prihvatio prijedlog postupajućeg tužioca i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Reufa Avdibašića (61), direktora Šumskog gazdinstva Kladanj (JP Šume TK), zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo primanje dara ili drugih oblika koristi u sticaju sa produženim krivičnim djelom zloupotreba položaja i ovlaštenja.

Postoji osnovana sumnja da je Avdibašić od septembra 2016. do marta 2017. godine u više navrata i u različitim iznosima primio ukupno 1.600 eura dara od direktora jednog privrednog društva iz Gračanice kako bi pogodovao i zaposlenicima nalagao da se ovom preduzeću po ubrzanoj dinamici i van utvrđenog redoslijeda vrši isporuka kvalitetnijih drvnih sortimenata, a na štetu drugih drvoprerađivača koji posluju sa ovim šumskim gazdinstvom.



Avdibašić je osumnjičen i da je zloupotrebom službenog položaja tokom 2016. do marta 2017. godine pogodovao da više osoba bez potpisanog ugovora o veleprodaji sa šumskim gazdinstvom preuzima drvne sortimente. Također, osumnjičen je i da je pogodovao da određene osobe sjeku drvo van propisanih procedura ili da preuzimaju drvo za ogrijev ili sadnice drveta bez plaćanja gazdinstvu, te da je u jednom slučaju naložio zaposlenicima da onemoguće jednom drvoprerađivaču kupovinu drvnih sortimenata iako je to privredno društvo imalo potpisan ugovor za izvoz drveta sa gazdinstvom.



Tužilaštvo i pripadnici Odjeljenja za organizirani kriminal MUP-a TK su proveli određene istražne radnje i prikupili operativna saznanja o ovim krivičnim djelima, te je prilikom pretresa obavljenog u popodnevnim satima 3. marta u Lukavcu kod osumnjičenog pronađeno 600 eura za koje se sumnja da je isti dan primio od vlasnika pomenutog gračaničkog preduzeća. Osumnjičeni je lišen slobode, te je nakon kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.



Istraga u ovom predmetu se vodi i protiv S.H, direktora gračaničkog preduzeća, zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo davanje dara ili drugih oblika koristi, saopćeno je iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.