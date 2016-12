Izmijenjen režim gradskog saobraćaja u novogodišnjoj noći u Sarajevu

U skladu sa Rješenjem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, zbog potpune obustave saobraćaja u povodu javnog dočeka Nove godine na Trgu Bosne i Hercegovine doći do izmjena u odvijanju javnog gradskog prevoza, saopćeno je iz GRAS-a.

U skladu sa Rješenjem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, zbog potpune obustave saobraćaja u povodu javnog dočeka Nove godine na Trgu Bosne i Hercegovine doći do izmjena u odvijanju javnog gradskog prevoza, saopćeno je iz GRAS-a.

U petak, 30.12.2016. godine od 18:00 sati pa do kraja radnog vremena: tramvajski saobraćaj odvijat će se na relaciji Željeznička stanica – Ilidža, autobuska linija 31e Vijećnica – Dobrinja mijenjat će trasu i na relaciji Pofalići – Skenderija u oba pravca saobraćat će trolejbuskom trasom, a autobuska linija 41 za Gornje Velešiće umjesto sa Drvenije polazit će sa Željezničke stanice.



Preduzeće GRAS će s ciljem obezbjeđenja prijevoza posjetilaca javnog dočeka Nove godine, u novogodišnjoj noći produžiti rad tramvajskog saobraćaja do 03:00 sata i autobuske linije Vijećnica – Dobrinja do 02:00 sata.



Dakle, u subotu 31.12.2016. godine od 18:00 sati tramvajski saobraćaj će se odvijati na relaciji Željeznička stanica – Ilidža, a od ponoći do 03:00 sata u saobraćaju će biti četiri vozila sa intervalnom nailaska 15 minuta.



Autobuska linija 31e Vijećnica – Dobrinja od 18:00 sati mijenjat će trasu i na relaciji Pofalići – Skenderija u oba pravca saobraćat će trolejbuskom trasom, a ova linija od ponoći do 02:00 sata saobraćat će sa dva vozila i intervalom nailaska 30 minuta.



Autobuska linija 41 za Gornje Velešiće od 18:00 sati pa do kraja radnog vremena umjesto sa Drvenije polazit će sa Željezničke stanice.



U nedjelju i ponedjeljak, 01. i 02. januara 2017. godine javni gradski prijevoz odvijat će se prema prazničnom odnosno nedjeljnom režimu vožnje.



U utorak, 03.01.2017. godine javni gradski prevoz odvijat će se prema režimu rada za subotu, osim na autobuskim linijama 29 Sutjeska – Kamenica i 47 Ilidža – Trnovo koje će saobraćati prema režimu rada radnoga dana.



Svim građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine kolektiv GRAS-a je zaželio sretnu i uspješnu 2017. godinu.