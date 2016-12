Sarajevo: Tramvaji će raditi do tri sata iza ponoći, obustava saobraćaja na Marijin-Dvoru

Preduzeće GRAS će s ciljem obezbjeđenja prijevoza posjetilaca javnog dočeka Nove godine produžiti rad tramvajskog saobraćaj.

U novogodišnjoj noći tramvajskog saobraćaj će biti uspostavljen do 03:00 sata, kao i autobuska linija Vijećnica - Dobrinja do 02:00 sata.



Privremena izmjena režima saobraćaja važit će za 31. decembar, od 18:00 sati do 6:00 sati 1. januara i to prema sljedećem režimu:



Zabrane saobraćanja za motorna vozila u ulici Maršala Tita, na dijelu od raskrsnice s ulicom Alipašina do raskrsnice s ulicom Fra Anđela Zvizdovića, ulici Zmaja od Bosne za smjer Baščaršija - Ilidža, od raskrsnice s ulicom Fra Anđela Zvizdovića do raskrsnice s ulicom Halida Kajtaza-I transverzala, a za smjer Ilidža-Baščaršija na dijelu od spoja s ulicom Hamdije Čemerlića do spoja s ulicom Vrbanja), ulici Hiseta (od spoja s ulicom Vrbanja do spoja s ulicom Hamze Hume), ulici Vrbanja (od spoja s ulicom Vilsonovo šetalište do spoja s ulicom Hiseta), ulici Kotromanića i mostu Suade Dilberović i Olge Sučić.



Alternativni pravci za vrijeme izmjene režima saobraćaja po smjerovima:



-Maršala Tita-Alipašina-Jukićeva-Z. Džumhura-Braće begić-Halida Kajtaza-Zmaja od Bosne;

-Hamze Hume-Kranjčevićeva-Halida Kajtaza-Zmaja od Bosne;

-Zmaja od Bosne-H. Čemerlića-Grbavička-Terezije-most “Skenderija”-Obala Kulina bana.