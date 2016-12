Sarajevo: Danas i sutra od 18 sati bez saobraćaja na Marijin Dvoru

Izmjena režima saobraćaja za uži dio grada Sarajeva najavljena je za danas i sutra. Noć prije dočeka Nove godine na Trgu Bosne i Hercegovine bit će održana generalna proba koncerta Dine Merlina uz koji će dan kasnije Sarajlije ući u 2017. godinu. Izmjena režima saobraćaja danas će trajati od 18 do 23:55 sati, a sutra od 18 do 06:00 sati 1. januara 2017.

Zbog održavanja generalne probe, privremena izmjena režima saobraćaja za danas, 30. decembar sastoji se od zabrane saobraćaja za motorna vozila na dijelu ulice Zmaja od Bosne u smjeru Ilidža-Baščaršija, od raskrsnice sa ulicom Franje Račkog do spoja sa ulicom Vrbanja.



U ulici Vilsonovo šetalište, na dijelu spoja sa ulicom Franje Račkog do spoja sa ulicom Vrbanja, u terminu od 18 do 23 sati uspostavlja se jednosmjerni režim odvijanja saobraćaja kao alternativni pravac.



Zabrana saobraćaja za motorna vozila u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci u ulici Zmaja od Bosne u smjeru Baščaršija-Ilidža, i to od spoja sa ulicom Vrbanja u dužini oko 80 metara sa preusmjeravanjem saobraćaja na preostale slobodne saobraćajne trake.



Zabrana saobraćaja za motorna vozila u saobraćajnoj traci za desno skretanje iz ulice Zmaja od Bosne u smjeru Ilidža-Baščaršija, prema ulici Vrbanja u dužini od 10 metara (od 15 sati 30. decembra do 03:00 sati 01. januara 2017.).



Osim ovoga, danas će se od 18:00 sati pa do kraja radnog vremena tramvajski saobraćaj odvijati na relaciji Željeznička stanica – Ilidža, autobuska linija 31e Vijećnica – Dobrinja mijenjat će trasu i na relaciji Pofalići – Skenderija u oba pravca saobraćat će trolejbuskom trasom, a autobuska linija 41 za Gornje Velešiće umjesto sa Drvenije polazit će sa Željezničke stanice.



Izmjene režima saobraćaja saopćene su iz BiHAMK-a i GRAS-a.



Privremena izmjena režima saobraćaja odvijat će se i sutra, 31. decembra od 18:00 sati do 06:00 sati 1. januara i to po sljedećem režimu:



Zabrane saobraćaja za motorna vozila u ulici Maršala Tita, na dijelu od raskrsnice sa ulicom Alipašina do raskrsnice sa ulicom Fra Anđela Zvizdovića, ulici Zmaja od Bosne za smjer Baščaršija-Ilidža, od raskrsnice sa ulicom Fra Anđela Zvizdovića do raskrsnice sa ulicom Halida Kajtaza-I transferzala, a za smjer Ilidža-Baščaršija na dijelu od spoja sa ulicom Hamdije Čemerlića do spoja sa ulicom Vrbanja), ulici Hiseta (od spoja sa ulicom Vrbanja do spoja sa ulicom Hamze Hume), ulici Vrbanja (od spoja sa ulicom Vilsonovo šetalište do spoja sa ulicom Hiseta), ulici Kotromanića i mostu Suade Dilberović i Olge Sučić.



Alternativni pravci za vrijeme izmjene režima saobraćaja po smjerovima:



-Maršala Tita-Alipašina-Jukićeva-Z. Džumhura-Braće begić-Halida Kajtaza-Zmaja od Bosne;

-Hamze Hume--Kranjčevićeva-Halida Kajtaza-Zmaja od Bosne;

-Zmaja od Bosne-H. Čemerlića-Grbavička-Terezije-most “Skenderija”-Obala Kulina bana.



Preduzeće GRAS će s ciljem obezbjeđenja prevoza posjetilaca javnog dočeka Nove godine u novogodišnjoj noći produžiti rad tramvajskog saobraćaja do 03:00 i autobuske linije Vijećnica – Dobrinja do 02:00 sati.



Dakle, u subotu 31. decembra 2016. godine od 18:00 tramvajski saobraćaj će se odvijati na relaciji Željeznička stanica – Ilidža, a od ponoći do 03:00 u saobraćaju će biti četiri vozila sa intervalnom dolaska 15 minuta.



Autobuska linija 31e Vijećnica – Dobrinja od 18:00 mijenjat će trasu i na relaciji Pofalići – Skenderija u oba pravca saobraćat će trolejbuskom trasom, a ova linija od ponoći do 02:00 saobraćat će sa dva vozila i intervalom nailaska 30 minuta.



Autobuska linija 41 za Gornje Velešiće od 18:00 sati pa do kraja radnog vremena umjesto sa Drvenije polazit će sa Željezničke stanice.