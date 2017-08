Otvaranjem izložbe "Tragom novca" u Zemaljskom muzeju u Sarajevu Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) počela je s aktivnostima obilježavanja 20 godina od osnivanja.

Numizmatička izložba predstavlja novac koji je tokom historije korišten na prostoru BiH, od IV vijeka prije naše ere do novca koji je sada u opticaju. Također, predstavljena je i kovanica izdata u povodu obilježavanja 20. godišnjice rada.



"Ponosan sam što mogu istaći da je CBBiH potpuno neovisna, kredibilna i transparentna, i da je svih ovih godina provodeći stabilnu monetarnu politiku služila kao jedan od temeljaca makroekonomske stabilnosti zemlje", kazao je na otvaranju izložbe guverner CBBiH Senad Softić.



Istakao je da je CBBiH Ustavom dodijeljena odgovornost za izdavanje novca i provođenje monetarne politike na jedinstvenom ekonomskom prostoru. Podsjetio je da su prve konvertibilne marke izdate 22. juna 1998. godine, a prve kovanice u decembru iste godine.



Naveo je da je postavka koja je danas otvorena javnosti dostupna do 22. septembra te da prikazuje najljepše i najznačajnije primjerke novca u opticaju na teritoriji BiH.



"S ciljem promocije ove postavke i informiranja javnosti, prvenstveno u edukativne svrhe, o novcu u opticaju na teritoriji BiH kroz različite historijske periode CBBiH planira u saradnji sa svojim partnerskim institucijama i obrazovnim, upriličiti i organizovane posjete Muzeju do zatvaranja izložbe", kazao je Softić.



U povodu dvije decenije od osnivanja izrađen je srebrenjak CBBiH, a koji je danas i prikazan.



Za naredni mjesec najavljeno je održavanje međunarodne konferencije ''20 godina stabilnosti'' koja će okupiti predstavnike vlasti, guvernere i druge predstavnike centralnih banaka, kao i kreatore politika i eksperte EU i međunarodnih finansijskih institucija. Istim povodom bit će predstavljena monografija CBBiH i obilježen Dan štednje, što je planirano za kraj oktobra.