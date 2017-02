Izetbegović: Ivanić treba pojasniti zašto negira da je Softić ovlašteni agent BiH

Kabinet člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića izdao je saopćenje nakon današnje vanredne konferencije za medije koju je organizovao predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.

Podsjećamo, Ivanić je održao konferenciju za medije nakon što je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH potvrđeno da je pismo koje mu je upućeno iz Haga otvoreno prije nego što mu je dostavljeno. Zbog toga je kazao da će njegov odgovor Haškom tribunalu dostaviti poseban izaslanik, čiji će zadatak biti da direktno dostavi pismo Međunarodnom sudu u Hagu."Gospodin Ivanić je na današnjoj konferenciji za štampu rekao da je on tvrdio sve vrijeme da će Međunarodni sud pravde u Hagu tražiti pojašnjenje vezano za status agenta Softića. To nije ono što je Ivanić tvrdio sve vrijeme. Sve vrijeme, uključujući i u svom pismu Sudu od 13. jula 2016. godine, Ivanić je tvrdio da je, prema Statutu i Pravilima Suda, neophodno da Predsjedništvo BiH da novu autorizaciju agentu Softiću, odnosno da nanovo imenuje agenta Softića za postupak revizije. Sud je, međutim, u svom pismu upućenom članovima Predsjedništva BiH zatražio pojašenjenje statusa agenta Softića prema postojećoj Odluci Predsjedništva BiH od 4. oktobra 2002. godine. U tom pismu Sud nije prejudicirao bilo kakav stav Suda o tumačenju svog Statuta i Pravila vezano za imenovanje agenata", stoji u saopćenju iz Izetbegovićevog kabineta.U njemu stoji da je Ivanić trebao, umjesto što sve vrijeme tumači Statut i Pravila Međunarodnog suda pravde, konačno pojasni zašto i na temelju kojih pravnih (a ne političkih) argumenata negira pravno neupitnu činjenicu da Softić i dalje ovlašteni agent BiH na temelju Odluke Predsjedništva BiH od 4. oktobra 2002. godine, jer je ta odluka i dalje važeća i na snazi je."Ivanić je na današnjoj konferenciji za štampu pročitao odlomke iz svog novog pisma Sudu, koje je već napisao i koje će neki njegov specijalni izaslanik uručiti Sudu 2. marta. U tom pismu Ivanić ponavlja ono što je već jednom rekao na konferenciji za štampu u Beogradu 22. februara, a to je da će Sudu reći da to pismo piše u svojstvu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, odnosno kao “Suveren” države Bosne i Hercegovine. Drugim riječima, Ivanić je danas potvrdio da će u tom svom novom pismu Sudu svoje privatno mišljenje predstaviti kao službeni stav Predsjedništva BiH.Ukoliko Ivanić to zaista i uradi, bit će to zloupotreba položaja predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, jer Ivanić, bez obzira što je u ovom trenutku predsjedavajući Predsjedništva BiH, nema pravo da u ime Predsjedništva BiH Sudu iznosi svoja mišljenja i tumačenja kao službeni stav Predsjedništva BiH, jer o tim njegovim mišljenjima i tumačenjima ne postoji konsenzus sva tri člana Predsjedništva BiH, niti su ta njegova privatna mišljenja i tumačenja zasnovana na bilo kakvim činjenicama i ustavno-pravnim argumentima.Ivanić je na današnjoj konferenciji za štampu također kazao da će u svom novom pismu Sudu napisati da je Predsjedništvo BiH održalo 'sjednicu' 23. februara 2017. godine i konstatovati da na toj 'sjednici' Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o podnošenju zahtjeva za reviziju. Kao što je dobro poznato, ta 'sjednica' Predsjedništva BiH je prekinuta, dakle nije održana, zbog nedostatka kvoruma, jer su je napustili Izetbegović a zatim i Čović, a Predsjedništvo BiH se na toj 'sjednici' nije izjašnjavalo niti je glasalo o bilo kakvoj odluci", zaključuje se u saopćenju.