Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić održao je konferenciju za medije nakon što je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH potvrđeno da je pismo koje mu je upućeno iz Haga otvoreno prije nego što mu je dostavljeno.

Zbog toga je kazao da će njegov odgovor Haškom tribunalu dostaviti poseban izaslanik, čiji će zadatak biti da direktno dostavi pismo Međunarodnom sudu u Hagu.



"Uzeli su sebi za pravo da prekrše moj zahtjev da mi se pismo dostavi zatvoreno. Pozivam sve razumne ljude u zemlji da shvate gdje ovo vodi. Ovo je silovanje srpskog naroda. Meni je sad jasno otkud Bakiru Izetbegoviću ranije ovo pismo. Ako to nije paralelizam, ne znam šta je", kazao je Ivanić istakavši da su pristup pismu imali bošnjački predstavnici.







Kazao je da se više neće baviti ovom temom te naglasio da će se Ministarstvo vanjskih poslova baviti istragom u ovom slučaju.



"Ovo je stvar preko koje nemam namjeru preći. Pošto je pismo otvoreno, to više nije tajna i sada ga svi mogu dobiti i pročitati", istakao je Ivanić.



Dodao je da Haški tribunal od Predsjedništva BiH traži pojašnjenje u vezi sa statusom agenta Sakiba Softića, a teško da će naći zajednički stav.



"U svom novom dopisu ću reći da sam dobio pismo iz Haga i reći ću da je Softić bio imenovan za agenta samo u slučaju prvobitne tužbe. Ponovit ću da Softić nema mandat, jer mu je istekao 2007. godine. U svom ranijem pismu sam upoznao sud o tome da zvanične institucije nisu donijele odluku da BiH pokrene postupak revizije presude", kazao je Ivanić.



Ivanić kaže da i Međunarodni sud u Hagu u pismu jasno kaže da je Softić "bivši agent", odnosno "agent u originalnom slučaju".



"Paralelizam je ovim brutalno i ružno dobio svoj dokaz", dodao je ističući da se pojedinci ovakvim potezima "dodvoravaju svom šefu i svom narodu".



"To nije BiH u koju ja vjerujem, to nije zemlja u kojoj je moguće graditi povjerenje i ključne poteze sada će morati donijeti bošnjački političari", rekao je otkrivši da je bilo otvaranja i prvog ličnog pisma koje je dobio.



Sve ovo nazvao je podmetanjem i zloupotrebom institucija BiH i najavio da će tražiti opoziv ambasadora BiH u Holandiji.