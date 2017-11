Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić razgovarao je danas u Mostaru s predstavnicima Koordinacije srpskih organizacija u Mostaru. Ivanić je izrazio zabrinutost statusom ovog naroda u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a kazao je da podaci koje je primio od predstavnika udruženja izazivaju nevjericu.

Član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić kazao je da je po šesti put u Mostaru istim povodom, a da se nažalost ništa ne mijenja.



"Srbi nisu konstitutivni u četiri kantona i na tome se testira evropejstvo i principijelnost. To je volja dvije partije i to je strašno ako to prihvatimo. Politički lideri iz Republike Srpske, i Dodik i ja, nemamo pravo da preko toga prelazimo. Naša je obaveza da svakoga dana o tome jasno govorimo", kazao je Mladen Ivanić.



Ivanić je kazao i kako zaprepašćuje tišina iz međunarodnih institucija koje ništa ne čine i ne žele da izvše ni minimalni pritisak.



"Apsolutno je nedopustivo da ide Prijedlog budžeta bez potpisa nekog iz srpskog naroda. Zar nikom nije to palo na pamet da neko od tog malog broja Srba koji sjede u gradskoj administraciji potpiše taj dokument. Koordinacija me informisala da su sve investicije ne samo za udruženja, već i za sela u kojima žive Srbi, infrastrukturu, od 50 miliona bile svega 50 hiljada KM. Ljudi to je strašno, toga nema nigdje, takvog odnosa, to je nedopustivo", izjavio je Ivanić.



Ivanić je najavio da će sve ključne osobe iz političkog života RS, bez obzira na političke razlike, pokazati više pažnje jer je to "naš narod".



"Ljudi godinama probaju doći do najosnovnijih stvari. Od njih sam zatražio da naprave jednu ozbiljnu informaciju o tome koliko ima zaposlenih u Mostaru, ali i institucijama Federacije BiH. Često se nama iz RS prigovara o tome koliko ima Bošnjaka ili Hrvata zaposleno u administracije, a ovo što sam čuo kako je Srbima u Mostaru, u RS je raj", bio je slikovit Ivanić te naglasio da je današnjim sastankom dobio novu energiju da se bori za prava Srba u HNK.



U maloj zajednici Srba u Mostaru ima 80 nezaposlenih visokoobrazovanih kadrova, koji čekaju posao bez šanse da ga dobiju, dodao je još Ivanić te naglasio još jednom obavezu da se Srbima u Hercegovini pomogne.



Najavio je da će zajedno s Dodikom tražiti rješenje za ove probleme.



Dušan Golo ispred Koordinacije srpskih organizacija u Mostaru kazao je kako se razgovaralo o konstitutivnosti Srba u HNK, izmjenama Izbornog zakona te omogućavanju predstavniku srpskog naroda da potpiše Prijedlog budžeta Grada Mostara za iduću godinu.



"Gospodin Ivanić je pokazao izuzetno razumjevanje za naše probleme i aktivno se uključio u rješavanje. Mi imamo velikih problem u Mostaru oko budžeta, jer od 2012. godine u ovom gradu ne postoji Gradsko vijeće. Ranije smo kroz instituciju Kluba srpskih vijećnika mogli uticati na predlaganje i usvajanje budžeta, sada nespotojanjem Vijeća srpski narod nema nikakvog uticaja na budžet", kazao je Dušan Golo.



Golo je kazao da predstavnici Koordinacije traže da od naredne godine uz potpise predstavnika Bošnjaka i Hrvata bude bude predviđen i potpis predstavnika srpskog naroda. Ivaniću je predočen i problem oko obnove povratničkih kuća.