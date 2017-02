Nakon sastanka predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika s premijerom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i Tomislavom Nikolićem, Ivanić je poručio da će konkretni potezi srpskih predstavnika u BiH biti poznati u narednim danima.

Nakon sastanka predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika s premijerom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i Tomislavom Nikolićem, Ivanić je poručio da će konkretni potezi srpskih predstavnika u BiH biti poznati u narednim danima.

Foto: SRNA

"U narednim danima vidjet ćete naše konkretne poteze. Zadovoljstvo mi je što smo razgovarali zajedno o ovoj temi. U narednom periodu bit ćemo u dnevnoj komunikaciji, jer će ilegalna aplikacija za reviziju presude biti podnesena. Između nas u RS-u postoji visok stepen jedinstva, a očekujem to u Narodnoj Skupštini Republike Srpske", kazao je Ivanić.Dodao je da je revizija presude pravno neutemeljena te da Srbi ne ruše institucije BiH."Revizija je pravno neutemeljena, to sam provjerio nekoliko puta. Bakir Izetbegović je najviše srušio BiH. Argumentacija je na našoj strani i to ćemo i pokazati. Mnogi će imati priliku da vide da će se stvari početi mijenjati. Srbi ne ruše institucije BiH, mi zajednički hoćemo da radimo", zaključio je Ivanić.