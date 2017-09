Potporučnik Ivan Gelo je u službi Oružanih snaga BiH (OS BiH) već skoro četiri godine. Kaže da je za to vrijeme naučio cijeniti disciplinu, timski rad i međusobno poštivanje.

"Prigodom prijavljivanja na natječaj, nisam imao predstavu što je vojska. Mojoj obitelji i prijateljima je taj odabir bio, malo je reći, čudan. No, ja sam imao neku pozitivnu ideju o sebi kao pripadniku Oružanih snaga, što se na kraju pokazalo ispravnim."Tranzicija između civilnog i vojnog života trajala je prvih mjesec dana obuke, kaže Ivan."Bio je to period intenzivnog rada i učenja. Na početku je bilo teško. No, koristio sam svaku prigodu da pokažem svoj maksimum, ostvarim puni potencijal i postignem bolje rezultate. Bila je to pozitivna transformacija od nesigurnog mladića do stabilnog i samostalnog čovjeka."Ivan je završio Opću kineziologiju na Edukacijskom fakultetu u Travniku. U vojsci je prošao tri obuke, od kojih mu je najizazovnija bila u Georgiji u SAD, gdje je boravio skoro pet mjeseci."Obuka je teška i naporna, ali svakako dobro i neponovljivo iskustvo. U službi se cijene trud, odgovornost i timski rad. Pred vama su uvijek novi zadaci, koji vas motiviraju za napretkom i usavršavanjem."Gelo naglašava kako Oružane snage BiH mladim ljudima pružaju mogućnost školovanja i učenja različitih vještina."To je posao na kojem ne stagnirate. Koristi koje osjetim kao časnik u Oružanim snagama BiH su poštivanje i dobar status u društvu. Postanite i vi čvrsta, stabilna i samostalna osoba i priključite se OS BiH."Javni natječaj za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira potporučnika Oružanih snaga BiH otvoren je do 04.oktobra 2017.godine. Na konkurs se mogu prijaviti mladići i djevojke koji su završili fakultet i koji imaju manje od 27 godina na dan 01.01.2019.godine.