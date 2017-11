Istražna komisija za Agrokor saslušala Mesića: Bez HDZ-a ne bi bilo Agrokora

Foto: Facebook video screenshot

Istražna komisija za Agrokor sastala se jutros u 10 sati na prvoj radnoj sjednici, nakon dvije pripremne sjednice. Prema zaključku komisije, kao svjedoci su na prvu sjednicu pozvani vlasnik Agrokora Ivica Todorić i njegov sin Ante Todorić te prvi premijer Hrvatske Stjepan Mesić.

Predsjednik komisije Orsat Miljenić (SDP) ranije je kazao da Todorićima nisu uspjeli uručiti poziv na poznatim adresama, dok je Mesić potvrdio dolazak pred saborske istražitelje i došao.



"Ivica Todorić nije dobio poziv, a i da je dobio ne bi bio dostupan", kazao je Miljenić na početku svog izlaganja, dodavši da Ante Todorić zbog bolesti nije mogao prisustvovati.



Prvi svjedok bio je Stjepan Mesić. On je rekao da bez HDZ-a i predsjednika Tuđmana Agrokora ne bi bilo, jer je Tuđman htio što prije stvoriti nove hrvatske bogataše.



"Ivicu Todorića sam upoznao kada sam donio pozdrav Ante Todorića njegovoj familiji, kad je došao iz Stare Gradiške. Tada sam upoznao njega i familiju. Što je i kako radio Agrokor, o tome nisam vodio posebno računa. Bio sam premijer tri-četiri mjeseca kada su nastajala ta poduzeća", kazao je Mesić odgovarajući na Miljenićeva pitanja.



Na pitanje je li se sastajao s predstavnicima Sberbanke, odgovorio je:



"Nisam bio s predstavnicima Sberbanke. Bio sam u prostorijama Agrokora, ali kada nisam bio ni predsjednik ni premijer. Doveo sam iz Kine vrh firme Alibaba, koja ima više od stotinu hiljada zaposlenih. Smatrao sam da je Agrokoru dobro da se uključi u internet prodaju, ali oni su rekli da oni bolje rade od Kineza", rekao je Mesić.



Na pitanje člana komisije Lovrinovića o tome je li bilo "incestuoznih" veza prema Agrokoru, on je odgovorio da logika nalaže da vjerujemo da je bilo tako.



"Ako je za sve privatizacije bilo veza politike i onih koji aspiriraju na poduzeća, onda možemo reći da su i ovdje dakako postojale", istakao je Mesić, dodavši da je dobijao službene izvještaje organa i da se onda obraćao onima koji trebaju problem riješiti.







U utorak se pred komisijom očekuje još jedan hrvatski premijer iz devedesetih Josip Manolić koji je također najavio da će se odazvati pozivu. Također se očekuju čelnici nekadašnje Agencije, odnosno Fonda za privatizaciju Milan Kovač i Ivan Penić. Ostali svjedoci koje će komisija pozivati, kao i dinamika rada, za sada nisu poznati, nego će se na kraju svake sjednice odlučivati o sljedećim svjedocima.



Najvažniji svjedok kojeg komisija iščekuje je Ivica Todorić, trenutno nedostupan hrvatskom pravosuđu, u statusu bjegunca za kojim je raspisana međunarodna potjernica.



Prema Zakonu o istražnim povjerenstvima Hrvatske, kako piše Index.hr, to tijelo ima rok od šest mjeseci da provede istragu i Saboru predloži zaključke, zbog čega se, ne prekine li se rad komisije, može očekivati intenzivna dinamika sastajanja zbog opsežne dokumentacije i velikog broja svjedoka koji bi trebali iznositi svoja saznanja o nastanku i radu koncerna Agrokor.



Nikola Grmoja iz MOST-a ranije je najavio da će iznijeti dokumentaciju koja će dokazati kako su institucije Hrvatske u slučaju Agrokor zakazale, ali i zbog koje će 'pticama' koje se ovih dana javljaju preko određenih medija 'otpasti kljunovi'.



Jutros je održao konferenciju za medije i pokazao izvještaj za koji tvrdi da dokazuje nepravilnosti u Agrokoru, a koji je bio uručen Vladimiru Šeksu. Također, za taj izvještaj je znala, zasigurno, Hrvatska narodna banka, zajedno sa sadašnjim guvernerom Borisom Vujčićem.



Grmoja je optužio bivšeg ministra finansija Slavka Linića za pogodovanje Agrokoru. No, detalje nije želio otkriti.



"Ono što je radio Linić kao ministar finansija možda su najgori potezi i najveće pogodovanje ovom koncernu uopće otkad je države Hrvatske", rekao je Grmoja, prenosi Index.hr.