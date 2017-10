Ispunjen posljednji zahtjev zdravstvenih radnika u KS, ali štrajk još neće biti obustavljen

Koeficijent minulog rada od 1. novembra bit će 0,5 za sve uposlene u zdravstvu Kantona Sarajevo, čime je ispunjen i posljednji zahtjev sindikata zdravstvenih radnika.

Tako je dogovoreno na današnjem sastanku premijera KS Elmedina Konakovića, ministrice zdravstva Zilhe Ademaj i direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje Samira Turkovića s direktorima svih zdravstvenih kantonalnih javnih ustanova.



"Uspjeli smo iznaći rješenje za osiguranje dodatnih sredstava u današnjem razgovoru s menadžmentima zdravstvenih ustanova. S obzirom na to da se u ovim ustanovama već isplaćuje minuli rad po koeficijentu 0,5, riješeno je to na način da se samo drugačije modeliraju dosadašnji utrošci tih sredstava, čime smo ispunili posljednji uvjet koji su od nas tražili sindikati", istakao je premijer Konaković.



Koeficijent za obračun plate je 2,60, radna sedmica 37,5 radnih sati, a koeficijent minulog rada je 0,5. Premijer Konaković je kazao kako su sredstva za to osigurana i izrazio nadu da će se zdravstveni radnici što prije vratiti na svoja radna mjesta i nastaviti pružati usluge građanima KS.



Ministrica Ademaj pozvala je zdravstvene radnike da prekinu štrajk kazavši kako će u ponedjeljak biti usaglašen tekst kolektivnog ugovora. Ipak, prekida štrajka još neće biti.



Prema riječima predsjednika Sindikata radnika u zdravstvu KS Ede Selimića, bez obzira na postignute dogovore štrajk neće biti prekinut dok se ne potpiše kolektivni ugovor.



"Danas u 14 sati imamo sastanak glavnog odbora kojem će prisustvovati i Udruženje medicinskih sestara i tehničara kod kojih je izazvalo revolt to što će medicinska sestra dobiti povišicu od 100 KM, a specijalista 500 KM. Nikada nije bio odnos jedan naprema pet. Bez obzira na to šta se odluči na sastanku, ostajemo u generalnom štrajku dok se ne stave potpisi na granski kolektivni ugovor koji pregovaraju Sindikat radnika u zdravstvu KS i Vlada KS", rekao je Selimić za Klix.ba.



Radnici u zdravstvu stupili su u generalni štrajk 13. oktobra.