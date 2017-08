Ismet Gavrankapetanović: Doktor Bišćević je gromada od čovjeka

Nakon što je iz Kliničkog centra saopćeno da je Mirza Bišćević jedan od uposlenika koji su davali najeksplicitnije podatke o lošem radu prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića, u izjavi za Klix.ba profesor Gavrankapetanović je kazao da je on njegov mladi kolega i da je gromada od čovjeka.

Nakon što je iz Kliničkog centra saopćeno da je Mirza Bišćević jedan od uposlenika koji su davali najeksplicitnije podatke o lošem radu prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića, u izjavi za Klix.ba profesor Gavrankapetanović je kazao da je on njegov mladi kolega i da je gromada od čovjeka.

dr. Mirza Bišćević

"Radi se o mom mladom kolegi, izvanrednom ortopedu, izvanrednom čovjeku, on je iskren i hrabar čovjek. Sve što misli on kaže i ja bih zaključio da je on jedna gromada od čovjeka, ništa više ne bih komentarisao", kazo je profesor Ismet Gavrankapetanović u izjavi za Klix.ba.Izjava je uslijedila nakon saopćenja Kliničkog centra u kojem navode da je dr. Bišćević jedan od uposlenika koji su davali najeksplicitnije podatke o lošem radu prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića, privatiziranju klinike i upućivanju pacijenata s KCUS-a u privatnu praksu te ukazivao na nemogućnost napredovanja, na pojavu infekcija MRSA-om i sličnim dešavanjima na Klinici za ortopediju i traumatologiju.Doktor Mirza Bišćević je kazao da je sve govorio javno i da je s tročetvrtinskom većinom svojih kolega dao podršku profesoru Ismetu Gavrankapetanoviću "O meni najbolje mogu suditi moje kolege i pacijenti. Kada je riječ o novonastaloj situaciji, za nas je ona veoma dinamična u smislu da sam i danas imao tri pacijenta u operacionoj sali i još nekoliko ambulantnih pregleda. Mi nemamo vremena pratiti dešavanja koja se ne tiču zdravlja pacijenata", kazao je dr. Bišćević za naš portal.Još jednom je napomenuo da u ovoj priči o smjeni dr. Gavrankapetanovića nije stvar imenovanja ili smjenjivanja, nije stvar Gavrankapetanovića ili bilo koga drugog, već da je stvar samo u funkcioniranju klinike."Nama je briga o pacijentima primarna i mi ćemo učiniti sve da Klinika funkcionira bez ikakvih problema. Kadrovska rješenja nas se ne tiču, samo nas se tiče način na koji se to dešava. A to ne može biti mimo dogovora s nama. Kada je riječ o menadžmentu, bio je red da se Ismetu Gavrankapetanoviću nakon 19 godina zahvale i kažu da je bio dobar ili da nije bio dobar. Ali to se fino dođe i porazgovara se, a ne da mi iz medija saznajemo i da se nameću neka rješenja koja, blago rečeno, nemaju veze s logikom", zaključio je dr. Mirza Bišćević.