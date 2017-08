Ismet Gavrankapetanović smijenjen s funkcije direktora Klinike za ortopediju

Direktor Klinike za ortopediju i traumatologiju prof. dr. Ismet Gavrankapetanović smijenjen je nakon 19 godina sa ove funkcije i ova klinika trenutno nema rukovodioca, potvrđeno je za Klix.ba iz više izvora.

Direktor Klinike za ortopediju i traumatologiju prof. dr. Ismet Gavrankapetanović smijenjen je nakon 19 godina sa ove funkcije i ova klinika trenutno nema rukovodioca, potvrđeno je za Klix.ba iz više izvora.

Upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu na današnjoj sjednici usvojio je novu sistematizaciju radnih mjesta na Klinici za ortopediju i traumatologiju KCUS-a. Kako nam je potvrđeno, novom sistematizacijom smijenjen je prof. dr.s mjesta direktora Klinike za ortopediju i traumatologiju KCUS-a na kojoj se nalazio od 1. oktobra 1998. godine do 11. jula 2017. godine. Također, još uvijek nije odabran ni njegov nasljednik.Sve njegove kolege, kojima je ponuđeno da ga zamijene, su to odbile. Specijalisti Klinike za ortopediju i traumatologiju su, podržavši dr. Gavrankapetanovića, i potpisali izjavu koja je predočena Upravnom odboru.Doktor, predsjednik podružnice sindikata doktora medicine i stomatologije u Kliničkom centru i zamjenik kantonalnog predsjednika tog sindikata, nam je potvrdio da su ljekari peticiju potpisali kako bi ukazali na problem načina na koji je profesor Gavrankapetanović smijenjen."Bitno je naglasiti da to nije lična stvar, jer se brani klinika i brani se način na koji se imenuju ili razrješavaju dužnosti šefovi klinika i to je suština cijele priče. U medijima je plasirana priča da su doktori koji su potpisali za Ismeta, a koji su odbili protiv Ismeta tj. za direktoricu. Ne radi se o tome, već o principima, o činjenici da je grupa doktora s ortopedije sličnu stvar uradila kad je dr. Faris Gavrankapetanović, bio direktor KCUS-a i sad se ovo vraća na izvjestan način ko bumerang. Profesror Gavrankapetanović je htijući sankcionisati doktore koji su tužili Klinički centar 2011. godine zbog nepridržavanja zagarantovanih prava iz kolektivnog ugovora i dobili to na sudu, imenovao za šefove odjeljenja one koji ga nisu tužili da ih nagradi. Tad je pisana slična peticija i prošla je i prvi put su ta imenovanja oborena. Prvi put u historiji Kliničkog centra se to desilo", podsjetio je dr. Tanović.Tanović je kazao i da smatra da da niko ne može biti šef klinike 20 godina te da se mandati šefova moraju ograničiti."Kolegij klinike je taj koji te bira i trebaš prema kolegama i pacijentima, stanju i razvoju klinike da se odnosiš kako treba, a ne da ispunjavaš želje nadređenih. Problem je što ako neko ima svoje mišljenje i želi da ga kaže, bit će sankcionisan, a to je loša poruka kolegama koji dolaze. Ako doktori, koji u svakom društvu važe za autoritete, dozvole da se ovako odnose prema njima i ako nijemo dozvole da se pravila krše kako onda od ostalih građana očekivati da se pobune u sličnim situacijama. Treba braniti integritet struke", mišljenja je dr. TanovićLjekari su se pobunili zbog načina na koji se želi smijeniti profesor Ismet Gavrankapetanović. Peticiju su potpisali i ljekari kojima je bila ponuđena funkcija, ali su je odbili."Semin Bećirbegović je naprimjer odbio poziciju šefa dječijeg odjeljenja. Fuad Džanković je potpisao peticiju, a bilo mu je ponuđeno mjesto šefa trećeg sprat, a Dariju Ivaniševiću je ponuđeno da bude šef prvog sprata. Stav kolegija klinike je da ne prihvatamo takvu odluku, ako nas se išta pita, i ako postoji moralne i ljudske odgovornosti, a po statutu KCUS-a nas se pita jer smo mi ti koji biraju a menadžment i direktorij je taj koji imenuje", zaključio je dr. Tanović.Naglasio je važnost zaštite principa na kojima se radi i imenuju šefovi i vrate još u vrijeme doktora Konjhodžića oduzete ingerencije kolegija klinike, a zbog situacija da se po liniji podobnosti imenuju ljudi do nivoa šefa odjeljenja što remeti sve principe struke."Doktor Mirza Biščević je potpisnik peticije, on je neko na koga se računalo da će doći na mjesto šefa klinike i on to po svojim kriterijaima zaslužuje. Univerzitetska je klinika i morate imati akademsko zvanje da biste bili šef klinike. Mora se napraviti sistem i zato je pokrenuta peticija", kazao nam je dr. Tanović.Doktornam je rekao da je žalosna činjenica da je iz medija saznao za smjenu profesora Gavrankapetanovića te da mu je žao zbog takve odluke. Negirao je da je on trebao naslijediti poziciju šefa Klinike za ortopediju."Sasvim drugi kandidat je bio u igri za tu poziciju, ja jednostavno nisam učestvovao u tome i stao sam u podršku zajedno sa 15 drugih članova stručnog kolegija koji su dali podršku profesoru Gavrankapetanoviću. Pretpostavljam da je nedavno završena sjednica Upravnog odbora koja je počela u 16 sati tako da nam nisu mogli ranije zvanično ništa saopćiti, sad to čujem od vas a mogao sam pretpostaviti šta će se desiti", kazao je doktor Biščević.Mišljenja je da su ljekari, kolege profesora Gavrankapetanovića trebali biti pitani o ovoj odluci."Nas 20 specijalista koji imamo stotine godina specijalisičkog staža u ovom kliničkom centru, koji smo uradili stotine hiljada operacija i na desetine hiljada pregleda valjda zaslužujemo da budemo pitani i konsultovani oko daljeg ustroja i rada klinike, a ne da se odluke donose mimo našeg znanja i protiv naše volje. To nije dobro ni za kliniku ni naše pacijente jer sve neke nesavršenosti sistema, neorganiziranosti društva mi svojim trudom i radom uspjevamo kompenzirati i minimum koji tražimo je ako nam društvo ne može pomoći da nam ne odmaže, a ova dešavanja zadnja dva dana definitivno nisu pomoć", mišljenja je dr. Biščević.Na kraju je kazao da bi, u slučaju da misle da prof. Gavrankapetanović ne vrši dobro svoju funkciju, pokrenuli peticiju i inicijativu i izjasnili se o njegovoj smjeni ili bi to učinili pacijenti, ali da to nikako ne trebaju biti ljudi koji su van tog kruga.