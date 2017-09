Humanitarna organizacija Islamic Relief Bosna i Hercegovina je i ove godine izuzetno uspješno realizovala projekat "Kurbani" i uz pomoć internacionalnih partnera uspjela obezbjediti 1.008 kurbana za pomoć najugroženijima u Bosni i Hercegovini u vrijednosti od 352.800 KM.

Humanitarna organizacija Islamic Relief Bosna i Hercegovina je i ove godine izuzetno uspješno realizovala projekat "Kurbani" i uz pomoć internacionalnih partnera uspjela obezbjediti 1.008 kurbana za pomoć najugroženijima u Bosni i Hercegovini u vrijednosti od 352.800 KM.

Ovog puta ukupno 163 grla krupne stoke je žrtvovano kao kurban, a skoro 30.000 kg mesa će biti podjeljeno širom BiH.



Uz saradnju sa lokalnom zajednicom i humanitarnim organizacijama želimo doći do što više onih kojima je ovakav vid pomoći neophodan. Korisni kurbanskog mesa će biti socijalno ugroženi u većini gradova FBIH i RS-a koji će lično ili putem javnih kuhinja primiti kurban u zavisnosti od broja članova domaćinstva.



Distribucija teče zadovoljavajućom dinamikom a ove sedmice su predviđene podjele slijedećim korisnicima:



Doboj Istok EMAUS –Duje 735 kurbana ,

Merhamet Brčko 490 kurbana

Merhamet Doboj 735 kurbana.

Islamic Relief u Tuzli 588 kurbana za djecu bez jednog ili oba roditelja

Merhamet Sanski Most 735 kurbana,

Islamic Relief BIH ured u Sarajevu / jetimi 490 ,

Sarajevo – Civilne žrtve rata 490,

Mostar- Centar za Stara i iznemogla lica 343,

Mostar- Crveni Krst 294 kurbana i

Merhamet Bihać 980 kurbana.



Prosječna težina jednog kurbana je između 3-5 kg



Također, ove godine Islamic Relief BiH je pružio mogućnost našim sugrađanima da svoju vjersku dužnost upotpune kroz uplate kurbana za gladne u Nigeru, Somaliji, Siriji i Mijanmaru.



Uplaćeno je ukupno 1.569 kurbana i to - Niger 799, Somalija 367, Sirija 8, Mijanmar 395 kurbana. Ukupna vrijednost je 186.030 KM.