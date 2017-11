Inzko u UN-u: RS sebe oslovljava kao državu i žele referendume koji nisu u njihovoj nadležnosti

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Inzko danas je pročitao svoj izvještaj za prethodni period u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, gdje je oštro kritikovao politiku RS-a kazavši da se svjesno oslovljava taj entitet kao država, naglašavajući česte intencije da se sprovode referendumi koji nisu u njihovoj nadležnosti.

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Inzko danas je pročitao svoj izvještaj za prethodni period u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, gdje je oštro kritikovao politiku RS-a kazavši da se svjesno oslovljava taj entitet kao država, naglašavajući česte intencije da se sprovode referendumi koji nisu u njihovoj nadležnosti.

U izvještaju koji se odnosi na period od 22. aprila do 21. oktobra 2017. godine Inzko je naglasio kako stranke u BiH moraju učini sve što je u njihovoj moći kako bi se omogućili izbori i implementacija njihovih rezultata te da se Dom naroda mora pripremiti za nadolazeće izbore.



On je rekao i kako aktivnosti u Republici Srpskoj dovode u pitanje budućnost zemlje i opstanak sudova, te da se govori o državnosti ovog entiteta što dovodi do paralize reformi i predstavlja problem za integraciju BiH.



Naglasio je da vlasti u RS-u mogu odlučivati o pitanjima u okviru njihovih nadležnosti, a ne o zakonima o pravosuđu i državnim institucijama.



Kao jedan od problema Inzko je istakao da je predsjednik RS-a Milorad Dodik tražio od srpskih sudija iz Suda BiH da se povuku nakon oslobađajuće presude Naseru Oriću.



Kao neke od ključnih problema u zemlji naveo je nedostatak vladavine zakona, nesprovođenje odluke Sejdić-Finci, zbog čega su određene grupe diskriminirane, korupcija u političkom sistemu te egzodus mladih.



Pozvao je međunarodnu zajednicu da se aktivnije uključi da bi se u BiH održao mir i da bi se riješili ključni problemi poput korupcije i vladavine prava.



Kao pozitivan primjer Inzko je pohvalio učenike iz Jajca koji su se izborili da ih vlast u SBK ne podijeli u dvije škole po nacionalnoj osnovi