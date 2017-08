Aldin Bajrović, potporučnik Oružanih snaga BiH, primjer je oficira koji je za tri i po godine vojne službe, svojim zalaganjem i upornošću, na brojnim obukama i vježbama postizao najbolje rezultate.

Završio je Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu i 2013. prijavio se na prvi Javni konkurs za prijem oficira u Oružane snaga BiH."Iznenadilo me koliko je cijeli proces prijema i obuke transparentan i svima jednako dostupan. Kada sam predavao dokumente, nisam imao neka očekivanja. No, pozvali su me. Prošao sam tri faze testiranja i tada je nastupila moja životna prekretnica. Uslijedila je desetomjesečna oficirska obuka i tu sam se zaista trudio da ostvarim što bolje rezultate. Na kraju sam završio kao najbolji polaznik I klase oficira obučavanih u BiH."Aldin je bio na različitim oficirskim obukama u BiH i u inostranstvu, među kojima i na vrlo zahtjevnoj "IBOLC" obuci u Georgiji, u SAD. U pitanju je Pješadijski osnovni oficirski kurs za vođe, namjenjen za specijalističku obuku komandira pješadijskih vodova, gdje je među 134 polaznika Aldin ostvario najbolji rezultat, dobivši na kraju medalju za vojno dostignuće i razna druga priznanja."U početku, izgledalo je nezamislivo da ja mogu parirati američkim oficirima. Trudio sam se, i fizički i mentalno, da ostvarim što je moguće bolji rezultat. U konačnici sam završio na samom vrhu "Komandantske liste", a biti uopšte na toj listi je čast koja je namjenjena za samo 20% najboljih u klasi. Ponosan sam jer sam uspio da zastava BiH i moje ime budu okačeni na studentskom Zidu slavnih u Fort Benningu."Također, Aldin je uspješno završio i "Međunarodni osnovni taktički instruktorski kurs" ("IBTIC") u Velikoj Britaniji, gdje je dobio ocjenu "visoko kompetentan"."Moja profesionalna i moralna obaveza je da uvijek stremim da budem bolji. Danas imam zvanje magistra kriminalistike, status oficira OS BiH, položaj komandira voda i potrebu da konstantno učim, jer sam još uvijek tako daleko od onoga čemu težim. Vjerujem u naporan rad, trud i zalaganje."Aldin poziva mlade ljude, koji su završili fakultet, da se prijave na konkurs za prijem oficira u Oružane snage BiH."Smatram da svi mladi ljudi koji su odlučni i vjeruju u svoje znanje i sposobnosti ili tek žele da se dokažu, trebaju i sebi i našoj Bosni i Hercegovini dati priliku za bolje sutra."