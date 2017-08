IDDEEA raspisala novi tender za izradu pasoša

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH raspisala je novi tender za nabavku pasoških knjižica nakon što je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH poništila posljednji tender zbog žalbi koje su uložile zainteresovane firme.

Tender je raspisan 10. augusta, a ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a iznosi 25,6 miliona KM. Rok za prijavu je do 26. septembra ove godine do 10 sati, a ponude će biti otvorene isti dan u podne.Novi tender se odnosi na period od četiri godine i to od marta 2018. do 2022. godine.Podsjetimo, prethodni tender je poništio Ured za žalbe nakon pritužbi kompanija Gemalto iz Francuske i OST iz Austrije jer uslove, poput tog da na pasošima treba biti polikarbonatna, prozirna, višeslojna folija, može ispuniti mali broj firmi.Trenutno izradu pasoških knjižica vrši banjalučka firma Muehlbauer s kojom je potpisan ugovor na 12 mjeseci (do marta 2018. godine), nakon što su prethodni tenderi pali, a kako građani ne bi ostali bez pasoša.