HDZ BiH za stabilizaciju političkog sistema Bosne i Hercegovine

Peta proširena sjednica Središnjeg odbora HDZ-a BiH održana je danas u Kupresu, saopćio je Ured za informiranje HDZ-a BiH.

Na sjednici se, između ostaloga, komentirala aktualna politička situacija u Bosni i Hercegovini, te se razgovaralo o funkcioniranju izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, kao i analizi iz programa rada HDZ-a BiH nakon lokalnih i općih izbora. Također, komentirana su i sva otvorena politička pitanja u Bosni i Hercegovini.



Središnji odbor HDZ-a BiH u proširenom sastavu nakon rasprave zaključio je kako politička situacija u BiH nije dobra i ne doprinosi izgradnji dobrih odnosa i povjerenja među narodima, što je pretpostavka opstojnosti, stabilnosti, sigurnosti i boljeg života u BiH.



"Ovakva situacija svakako utječe na EU i NATO put Bosne i Hercegovine. Stoga će HDZ BiH i u narednom razdoblju učiniti sve da se kroz političke institucije donesu ključne odluke za stabilizaciju političkog sustava. A sve u cilju podizanja životnog standarda i osiguranja boljih uvijeta za život svakog čovjeka u BiH", navodi se u priopćenju.



Na sjednici, Središnji odbor HDZ-a BiH zadužio je političke predstavnike (članstvo) svih organizacijskih oblika stranke, utemeljitelje, branitelje, mladež, zajednicu žena, da organiziraju obilaske svih temeljnih ogranaka u cilju ispunjavanja preuzetih programskih obaveza.



Zaključak je sjednice i to da se do kraja godine, kroz institucije vlasti gdje HDZ BiH ima svoje dužnosnike, učini sve kako bi se donio proračun za 2018. godinu i kako bi se osiguralo normalno funkcioniranje vlasti na svim razinama u BiH.



Na sjednici je također zaključeno da se u narednom razdoblju učini sve da se kroz zakonodavnu i izvršnu vlast u BiH stave na dnevni red sva pitanja iz programa stranke, koja do sada nisu raspravljana (pitanja branitelja, oblast socijalnih prava, obrazovanje, mladi, gospodarstvoi dr.) kako bi ispunili preuzete obaveze.



Središnji odbor HDZ-a BiH poziva svoje dužnosnike na svim razinama vlasti na odgovorno i ponašanje u skladu s kodeksom HDZ-a BiH, navodi se u priopćenju.