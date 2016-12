Hajrić: Sigurnosti hrane posvetiti pozornost u svim fazama proizvodnje

Kada je riječ o hrani, potrebno je imati u vidu da ne postoji "nulti rizik", odnosno apsolutna sigurnost, jer je hrana izložena nizu okolnosti i postupaka u lancu proizvodnje, prerade, obrade i distribucije kazao je direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Džemil Hajrić.

Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH

On pojašnjava da su promjene prehrambenih navika, globalizacija trgovine hranom, odnosno dug put proizvoda do krajnjeg potrošača, te upotreba fitofarmaceutskih sredstava i veterinarskih lijekova, neki od razloga koji se povezuju s potencijalnim rizikom po zdravlje potrošača.



Ističe da su subjekti u poslovanju sa hranom u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije dužni osigurati da hrana zadovoljava odredbe propisa o hrani relevantnih za njihove djelatnosti i nadzirati poštivanje propisa.



Također, dodao je, odgovorni su i za svako oštećenje zdravlja ljudi zbog konzumacije zdravstveno neispravne hrane u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade, distribucije i prodaje.



"Kako bi se osiguralo da je hrana koja se stavlja na tržište zdravstveno ispravna, subjekti u poslovanju s hranom moraju provoditi čitav niz postupaka u okviru procesa samokontrole", istakao je Hajrić.



Osim mjera koje se poduzimaju u okviru procesa samokontrole, nadležni organi provjeravaju zdravstvenu ispravnost hrane u okviru službenih kontrola, pri uvozu i na tržištu, a Agencija za sigurnost hrane i Ured za veterinarstvo, u okviru svojih nadležnosti, u suradnji s nadležnim inspekcijskim organima provode godišnje monitoringe, kojim se, između ostalog, kontrolira količina ostataka pesticida i veterinarskih lijekova te prisustvo kontaminanata.



Hajrić napominje da i sami potrošači imaju veliku odgovornost u zaštiti vlastitog zdravlja, jer nepravilnim postupanjem s hranom, čuvanjem na neprikladnim temperaturama te unakrsnom kontaminacijom hrane, mogu prouzročiti rizik po vlastito zdravlje.



"Stoga je sigurnosti hrane potrebno pokloniti veliku pozornost i oprez u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije, pa i kod pripreme hrane od strane krajnjeg potrošača", naglasio je.



Također, dodao je, s obzirom na to da je hrana životinjskog porijekla bitna u nutritivnom smislu kao prirodni izvor proteina i željeza, ovu značajnu temu potrebno je interpretirati s velikom odgovornošću.



Podsjetio je da laboratorijske analize hrane u BiH rade laboratoriji koji se nalaze u sastavu veterinarskih i poljoprivrednih instituta ili zavoda, zavoda za javno zdravstvo i fakulteta, uz određeni broj privatnih laboratorija.



Broj tih laboratorija je, kaže, prilično velik u odnosu na broj stanovnika, razvijenost prehrambene industrije i tržište BiH.



Također, s ciljem jačanja kapaciteta laboratorija za analize hrane, Agencija za sigurnost hrane je kroz međunarodne projekte osigurala nabavku laboratorijske opreme u vrijednosti od oko 2,1 milion KM te omogućila specijalizirane obuke laboratorijskoga osoblja, provedene u referentnim laboratorijama zemalja Evropske unije po međunarodno priznatim metodama.



"Navedena laboratorijska oprema omogućava širok spektar laboratorijskih analiza. Međutim, osim opreme i kadrova, bitno je da laboratorije provedu proces akreditacije prema standardu ISO/IEC 17025, čime dokazuju kompetentnost za obavljanje određenih ispitivanja", kazao je Hajrić.



Osim toga, napomenuo je da je akreditacija laboratorija značajna i za same naručitelje analiza, bez obzira na to da li se radi o subjektima u poslovanju s hranom ili nadležnim organima, jer su rezultati analiza koje provode akreditirane laboratorije priznati u drugim zemljama.