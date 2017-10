Nakon 25 godina čekanja počele su pripremne faze za obnovu zgrade Olimpijskog muzeja u Sarajevu. Ova zgrada, ranije poznata kao Vila Mandić, je 1984. godine postala simbol Zimskih olimpijskih igara, a plan je da obnova bude završena prije EYOF-a 2019. godine.

"Vi znate da su 1984. organizirane najbolje Olimpijske igre do tada, tako da na ovaj način Grad Sarajevo želi vratiti stari sjaj. Olimpijski muzej je jedan od simbola grada Sarajeva i njegovom obnovom vratit ćemo sjećanje na Olimpijadu. Želja nam je da bude otvoren prije EYOF-a 2019. koji organizuju Sarajevo i Istočno Sarajevo te da na taj način simbolično vratimo pozitivan duh koji je kreiran u tom periodu", rekao je Skaka za Klix.ba.



Do sada su urađene dvije faze rekonstrukcije zgrade Olimpijskog muzeja, a prema procjenama za preostalu treću fazu nedostaje još 1.100.000 KM.



"Grad Sarajevo je do 2017. odvojio 100.000 KM za obnovu Olimpijskog muzeja, Vlada Kantona Sarajevo je u planiranom rebalansu odvojila 500.000 KM, a ostala sredstva izdvojit će drugi nivoi vlasti ili Grad Sarajevo. Ipak, najbitnije je da smo počeli i poduzeli prve korake ka revitalizaciji ovog grada", rekao je Skaka.



Početku radova na trećoj fazi obnove Olimpijskog muzeja prisustvovali su gradonačelnik Grada Sarajeva, grupa arhitekata, inžinjera te predstavnici Olimpijskog komiteta.



Podsjećamo, zgrada Olimpijskog muzeja je 27. aprila 1992. godine, tokom agresije na BiH, gotovo potpuno uništena granatiranjem s okolnih brda. Srećom, svi značajniji eksponati su sačuvani i nalaze se u Olimpijskoj dvorani "Juan Antonio Samaranch – Zetra, gdje čekaju povratak u svoj uništeni dom.