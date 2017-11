Gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo 2019. godine organizovat će zimski olimpijski festival za mlade sportiste (EYOF), a otvorenje obnovljenog Olimpijskog muzeja u Petrakijinoj ulici trebao bi obilježiti početak najvećeg olimpijskog događaja u Bosni i Hercegovini nakon olimpijade 1984. godine.

Gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo 2019. godine organizovat će zimski olimpijski festival za mlade sportiste (EYOF), a otvorenje obnovljenog Olimpijskog muzeja u Petrakijinoj ulici trebao bi obilježiti početak najvećeg olimpijskog događaja u Bosni i Hercegovini nakon olimpijade 1984. godine.

Muzej je otvoren 8. februara te sjajne 1984. u zgradi nekadašnje vile Mandić, izgrađene 1903. godine za sarajevskog advokata i političara Nikolu Mandića, a uništen je 27. aprila 1992. tokom četverogodišnjeg granatiranja olimpijskog Grada. Srećom, većina eksponata Muzeja je spašena, a zatim na dvadesetu godišnjicu olimpijade, 2004. godine, izmještena u prostorije Olimpijskog komitata BiH, gdje se i danas nalaze.Direktor Olimpjskog muzeja Edin Numankadić pamti zlatna vremena ovog objekta, a za njegovu rekonstrukciju zalaže se posljednjih dvadesetak godina. U razgovoru za Fenu obješnjava da su dvije faze rekonstrukcije vile Mandić obavljene, te da bi uskoro trebali početi radovi na trećoj fazi."Eksponati su spašeni, a zatim je sve rekonstruisano zahvaljujući Olimpijskom komitetu BiH. Uporedo smo se trudili da spasimo matičnu kuću u Petrakijinoj ulici, ali to se ispostavilo kao veoma zahtjevan projekt. Olimpijski komitet BiH je uz pomoć tadašnjeg predsjednika Međunarodnog olimpijskog odbora Juana Antonija Samarancha uspio uraditi dvije faze rekonstrukcije objekta, a treća faza podrazumijeva izradu enterijera i fasade objekta", rekao je Numankadić.Ističe da je za treću fazu rekonstrukcije potrebno izdvojiti oko 1.100.000 KM, a taj iznos u današnje vrijeme za kulturu nije lako obezbijediti. Ukoliko se obezbijede sredstva, Olimpijski muzej u vili Mandić bi trebao biti spreman za otvorenje do januara 2019. godine."Bilo je neuspješnih pokušaja da se pronađu sredstva za rekonstrukciju objekta, ali sada imamo inicijativu Grada Sarajeva s gradonačelnikom Abdulahom Skakom na čelu za pokretanje treće faze rekonstrukcije. Trenutno smo u procesu izrade projekta adaptacije fasade koja je najosjetljiviji dio pošto je to nacionalni spomenik. Nadam se da ćemo to završiti do nove godine, a zatim raspisati tender i na proljeće početi s radovima. Uporedo s tim teku radovi na izradi projekta za enterijer, što je također zahtjevan posao. Nadamo se da bi to mogli odradti do januara 2019. kada počinje EYOF u Sarajevu", objašnjava direktor Olimpijskog muzeja.Numankadić radi ovaj posao 34 godine i kada god posjeti urušenu zgradu vile Mandić osjeća veliku tugu."Kada god dođem pred taj objekat osjećam tugu i sjetim se deset lijepih i značajnih godina, kada sam u Muzeju radio na stotinama programa iz sporta i kulture. Rekonstrukcijom vile Mandić zaokružit ću jedan period života vezan za taj objekat, a to bi mi bila velika satisfakcija prije odlaska u penziju", podvukao je Numankadić.Vila Mandić se nalazi u Petrakijinoj ulici, u kompleksu austrougarskih vila Heinricha Reitera, Hermine Radisch i Forstratha Miklaua, koje su kao graditeljska cjelina proglašene nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.