Grabar-Kitarović: Nijednu svoju riječ nisam uperila protiv BiH i Bošnjaka

Foto: Arhiv/Klix.ba

Hrvatski mediji objavili su sazdržaj pisma koje je predsjednica susjedne zemlje Kolinda Grabar-Kitarović uputila reisu-l-ulemi Islamske zajednice u BiH Huseinu ef. Kavazoviću. U pismu stoji kako ona nikada nije govorila protiv muslimana, Bošnjaka i BiH, već je samo naglašavala političke pojave i procese koji izazivaju uznemirenost i zabrinutost, neovisno o tome gdje se oni događali.

Agencija Islamske zajednice u BiH u utorak je objavila da je predsjednica Hrvatske odgovorila Kavazoviću koji je nedavno tražio da pojasni svoje izjave da su Bošnjaci teroristička prijetnja za susjedne države i Evropu.



"U pismu se predsjednica zahvaljuje na upućenom pismu, uvažavanju i iskrenim riječima, ali i dalje ostaje pri izrečenim stavovima", objavila je MINA.



Grabar-Kitarović je u svom pismu napisala kako nijednu svoju riječ nije uperila protiv muslimana, ni protiv Bošnjaka, ni protiv Bosne i Hercegovine i izražava žaljenje što se u dijelu javnosti u Bosni i Hercegovini već mjesecima protiv nje vodi neargumentirana kampanja.



Grabar-Kitarović poručila je i kako je njeno političko djelovanje, pa tako i zauzimanje za što brže uključivanje BiH u EU, motivisano dobrobiti sva tri naroda, dobrobiti međudržavnih interesa Hrvatske i BiH te interesima mira i saradnje u jugoistočnoj Evropi, prenosi Index.hr.



Hrvatska predsjednica navodi kako je bošnjački narod, kao i hrvatski, u historiji bio etiketiran i proganjan, zatvaran u logore i ubijan.



"Vođena motivom da se to nikada više nikome ne ponovi, ujedno i obavezom da štitim državne i nacionalne interese Republike Hrvatske i svih njenih građana, bez obzira na vjeru i naciju, dužnost mi je upozoravati na sve političke, ne dakle vjerske, nego političke pojave i procese koji izazivaju uznemirenost i zabrinutost, neovisno o tome gdje se oni događali, no posebice ako je riječ o ovom, našem dijelu Evrope", kaže se u pismu.



Kavazovićevo pismo uslijedilo je nakon tvrdnji iz ureda hrvatske predsjednice da u BiH ima deset hiljada radikalizovanih osoba koje predstavljaju potencijalnu sigurnosnu prijetnju na tragu islamskog terorizma.



To su opovrgnuli visoki bosanskohercegovački dužnosnici te ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.