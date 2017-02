Goražde: Krađa željeza sa mosta vjerovatno uzrokovala slijetanje kamiona

Urušavanje mosta u mjestu Kaljani kod Goražda na regionalnom putu Hrenovica - Mesići sa kojeg se prošle sedmice u rijeku Praču survao teretni kamion sa prikolicom, predmet je policijske istrage.

Pokazalo se da prvobitne informacije o dotrajalosti konstrukcije mosta imaju i drugu stranu priče. Kako saznajemo od Lazara Draška, kantonalnog tužioca, istraga je pokazala da su na ovom, ali i drugim mostovima na ovoj putnoj komunikaciji otuđene značajne količine nosećih željeznih greda.



"Most jeste star, ali šarafi na mostu su svježe ucrtani, bez hrđe, što znači da su svježe odvrtani pa je najvjerovatnije zbog toga konstrukcija mosta popustila pod teretom. Istražitelji su utvrdili da je sa mosta skidano željezo u cilju prodaje. Velike količine su skladištene i prodavane po otpadima u Goraždu i Rogatici", ističe Draško.



On dodaje da je policija pronašla traverzne a prema dosadašnjim saznanjima prodaju željeznih dijelova mosta obavilo je više lica.



"Javljeno mi je sa otpada da znaju koja su lica prodavala, čak je jedno lice i jučer ponudilo prodaju oko 600 kg traverzni, što znači da je više lica učestvovalo u skidanju i demontaži. Saobraćaj je bio slabiji zbog zime na ovom području tako da su to iskoristili i skidali traverzne. Inspektori kriminalističke policije rade na tome i dalje", izjavio je Draško.



On vjeruje da će vrlo brzo prikupiti sve potrebne dokaze i privesti osumnjičene koji su ovakvim postupcima počinili teža krivična djela, izazivanja opće opasnosti.



"Mislim da će biti dovoljno dokaza i smatram da postoji osnovana sumnja za teška krivična djela izazivanja opće opasnosti, za koja su zakonom predviđene kazne od deset godina zatvora", pojašnjava Draško.



Podsjetimo, kamion sa prikolicom natovaren bukovim trupcima prošle sedmice je polomio željeznu konstrukciju mosta kod Hrenovice i sletio u korito rijeke Prače.