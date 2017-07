Godišnjica stradanja bošnjačkih civila u Rudom: Žrtvama se poklonio i načelnik Rato Rajak

Foto: Klix.ba

U znak sjećanja na ubijene civile bošnjačke nacionalnosti jučer je u Rudom u džamiji Kara Mustafe Sokolovića proučena hatma dova i tevhid te položeno cvijeće na spomen obilježju podignutom u znak sjećanja na ubijene Bošnjake.

S mosta su u rijeku Lim spuštene ruže, a okupljeni članovi porodica i prijatelji odali su počast nevino ubijenim.



U periodu od maja do septembra 1992.godine u Rudom je ubijen 101 civil bošnjačke nacionalnosti, a počinioci zločina nikada nisu privedeni pravdi niti kažnjeni za zloglasna ubistva. I 22 godine nakon počinjenih zločina porodice još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima 50 žrtava.



Obilježavanju godišnjice stradanja Bošnjaka u Rudom prisustvovao je i Rato Rajak, načelnik ove općine.



"Došao sam kao čovjek i kao načelnik svih građana Rudog da izrazim svoje suosjećanje i svoje poštovanje prema mojim ubijenim građanima i da na ovaj način pošaljem poruku kako trebamo nastaviti živjeti uz poštovanje svih bez obzira kojoj vjeri pripadamo", poručio je Rajak.



Do početka agresije u Rudom je, prema dostupnim podacima, živjelo oko 3.130 Bošnjaka, međutim. do 3. augusta 1992. godine su protjerani sa svojih ognjišta, a 101 civil je ubijen. Najveći broj njih ubijen je u u periodu od 29. do 30. jula 1992. godine zbog čega se ovaj datum i obilježava kao dan sjećanja.