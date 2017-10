Godinu nakon Editine i Selmine smrti: MUP KS nabavio tri radara i pojačao kontrole, tvrde da je stanje sigurnosti bolje

Foto: Arhiv/Klix.ba

U Sarajevu je prije nekoliko dana obilježeno 12 mjeseci od tragične smrti studentica Edite Malkoč i Selme Agić. Njihova smrt bila je povod za hitnu sjednicu Skupštine KS koja je održana 18. oktobra 2016., a na kojoj je u iznošenju stava Komisije za sigurnost navedeno niz stvari koje MUP KS mora uraditi da bi se sigurnosna situacija poboljšala. Za godinu dana nabavljena su tri radara i pojačane su policijske kontrole.

