Udruženje Hercegovački formu održalo je svoju treću sesiju na temu "Etnički i religijski kolektivizam", a uvodničar je bio dr. fra Mile Babić. Babić je održao predavanje na temu "Fra Matija Divković versus nacionalni i religijski kolektivizam".

Branimir Jukić, predsjednik Hercegovačkog foruma kazao je da nakon četiri stotine godine vladaju iste teme koje su mučile fra Matiju Divkovića. Jukić se zapitao kakva bi danas bila pozicija Divkovića koji je tada rekao da piše slovenskim jezikom kakvim se govori u Bosni, koji je knjige štampao na ćirilici u Veneciji i koji je u sepetima na konjima uspio prenijeti knjige na područje tadašnjeg Osmanskog carstva.



"Nama je danas važna ta ostavština etičkog osnosa prema kolektivnom koji nadilazi bilo koju religijsku odrednicu. To je čovjek iza kojeg je ostalo ono najvrijednije, tri knjige i kutija olovnih slova", kazao je Jukić u uvodu.



Fra Mile Babić ustvrdio je da je kolktivizam kad se govori da pripadnici jedne nacije ili naroda nikad nisu krivi i nikad ne griješe, već samo govorim o zločinima i grijesima drugih nacija ili religija.



"Loše je što oni svoju naciju proglase primarnom realnošću, a onda je to negacija i boga, ali i religijskih i moralnih principa. Nacija je tobože iznad morala. Pozitivno kod kolektivizam je pripadanje, čovjek bez toga ne može, ali od toga svega je važnija lična sloboda. Nema demokratije bez individualne slobode, ona nastaje tako gdje se pojave slobodni pojedinci", kazao je fra Mile Babić.



Babić je naglasio da religija uči ljubavi prema bogu i bližnjemu, a bližnji je svaki čovjek kojeg susrećete. Dužan si mu ljubav, a to u Bibliji ljubav znači konkretno i praktično djelo.



"Pitajete naše vjerske velikodužnosnike šta je u Bosni ljubav prema bližnjemu. Matiju Divkovića spominjemo kao velikog čovjeka koji je nadišao svoje vrijeme. Divković još 1609. kaže da je malo pravih Krstjana, više je onih koji su samo to po djelu", nastavio je fra Babić.



Na pitanje kako bi se Divkovića tretiralo danas fra Mile Babić je kazao da današnje dominatno promišljanje svodi čovjeka na puki instrument vlastite politike.



"Svako ima moralnu obavezu da bude pošten. Ovi uče djecu da kradu, svaka čast roditeljima koji misle da će tako nešto napraviti. Treba se vratiti moralnim principima. Hannah Arendt kaže da je zlo postalo banalno, a da je banalnost strahovita. Oni ubijaju kao što ti kuhaš ručak, toliko su postali neljudi. Gdje je danas savjest, ko je čuo da danas neko u Bosni govori o savjesti?! Kad vidiš šta vjernici rade, ateizam je moralna pobuna", zaključio je fra Mile Babić.