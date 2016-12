Pred velikim brojem simpatizera Laburističke stranke te građana Velike Kladuše, u Gradskoj dvorani u Velikoj Kladuši Fikret Abdić danas je održao promociju svoje knjige "Od idola do ratnog zločinca i natrag".

Pred velikim brojem simpatizera Laburističke stranke te građana Velike Kladuše, u Gradskoj dvorani u Velikoj Kladuši Fikret Abdić danas je održao promociju svoje knjige "Od idola do ratnog zločinca i natrag".

"Mi znamo da on nije kriv", kazao je danas pred auditorijem u Velikoj Kladuši Franjo Butorac, urednik i izdavač knjige "Od idola do ratnog zločinca i natrag", autora Fikreta Abdića, na što je dobio gromoglasan pljesak okupljenih.U tih nekoliko riječi mogla bi se svrstati i poruka koja je danas odaslana iz Velike Kladuše – Fikret Abdić, načelnik Velike Kladuše, ali i osuđeni ratni zločinac, za brojne Kladuščane i dalje je nedodirljiv i nevin, bez obzira na sve pravosnažne presude.No i Abdić sam, čini se, ne smatra sebe ratnim zločincem."Ja sam državnik, a ne zločinac", poručio je danas okupljenim, ali i bh. javnosti, očito i dalje smatrajući da je nevino osuđen.Abdić je govorio o razlozima razilaska sa političkim Sarajevom i trenucima kada je napustio glavni grad Bosne i Hercegovine. Pohvalio se činjenicom da je jedini izabrani zvaničnik nakon rapada Jugoslavije koji je osvojio preko milion glasova na demokratskim izborima."Zbog toga sam idol", rekao je samouvjereno.Abdić se dotakao svih "gorućih" stvari iz tog perioda, pa je pomenuo saradnju sa srpskom i hrvatskom stranom u ratu."Šta je smetalo što smo sjeli sa Srbima i Hrvatima""Šta je smetalo što smo sjeli zajedno za stol? To je bio način da ja ostvarim svoje i pravo vas koji ste za mene glasali. Možda bih ja u tim brojnim pregovorima postigao više sa srpskom i sa hrvatskom stranom, nego oni koji su tada pregovarali", istakao je Abdić, dodavši da niko nije mogao dokazati da on radi secesiju.Govoreći o oružanom sukobu sa Armijom BiH, rekao je sljedeće."Nije bilo razloga za oružanu borbu, no ona se desila kao posljedica toga da bi se sačuvali ekonomski potencijali ovog kraja i kako bih ja stekao kredibilitet da učestvujem u mirovnim pregovorima", kazao je, napomenuvši da je on "izbačen" iz mirovnih pregovora, iako je, prema njegovim riječima, imao legalitet naroda da ga predstavlja.Nije pominjao logore u Velikoj Kladuši, zbog kojih je i osuđen, a kroz koje je prošlo hiljade krajiških civila.Abdić je kazao i da je vrlo lako moguće da će, nakon brojnih knjiga pisanih o Agrokomercu, i on dati svoju riječ o nekadašnjem prehrambenom gigantu iz ovog grada na čijem je on bio čelu."Ja trebam da govorim o Agrokomercu, a ne Gadži. Ako on zna, neka onda pokaže", poručio je bez imalo sustezanja.Nakon promocije, za medije je kratko kazao da njihovo trenutno izvještavanje o njemu kao načelniku "ne vodi ničemu dobrom"."To neće dati nikakve rezultate već može samo izazvati još veće probleme. Krenulo se u pogrešnom smjeru, barem što se tiče mene i mojih aktivnosti. Na osnovu svega što ste dosada objavili, ne mogu nikako izvući pozitivan zaključak", kazao je načelnik Velike Kladuše i osuđeni ratni zločinac.Knjiga iznosi dokumente koji nisu poznati javnostiUrednik knjige Franjo Butorac kazao je da bi Abdićeva knjiga mogla ozbiljno promijeniti dosadašnje historiografske napore u rasvjetljavanju onoga što se u Bosni i Hercegovini događalo od devedesetih godina naovamo."Naime, prvi put se iznose dokumenti koji dosada nisu bili dostupni javnosti i javnost o njima nije znala ništa. Na temelju dokumenata, gospodin Abdić govori o stvarima koje su se njemu u proteklih 25 godina događale i koje su ozbiljno i bitno tangirale živote hiljade ljudi, ne samo na prostoru Zapadne Bosne, nego i šire. I ja mislim da takva knjiga naprosto ne može ostati bez odjeka, i da je nužno da živući akteri, od živućih članova Predsjedništva BiH iz onog vremena, ljudi koji su opsluživali Predsjedništvo, koji su sudjelovali u tome svemu skupa, da odgovore na neke od dilema koje se u knjizi otvaraju", rekao je Butorac.