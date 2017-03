Fadila Memišević: BiH je ponovo kažnjena

Predsjednica Društva za ugrožene narode i predsjednica upravnog odbora Fondacije "Pravda za BiH" Fadila Memišević kazala je da veoma razočarana i da je poražavajuće da se na nekim proceduralnim stvarima ne uvaži zahtjev za reviziju tužbe BiH protiv Srbije.

Predsjednica Društva za ugrožene narode i predsjednica upravnog odbora Fondacije "Pravda za BiH" Fadila Memišević kazala je da veoma razočarana i da je poražavajuće da se na nekim proceduralnim stvarima ne uvaži zahtjev za reviziju tužbe BiH protiv Srbije.

"To je radio ekspertni tim. Ovo je nešto čime je BiH ponovo kažnjena jer raspad Jugoslavije je najviše platila BiH. Ona je najveća žrtva tog raspada, platila je sa preko 100.000 ubijenih, preko 50.000 ranjenih, srušenim gradovima, sprženim selima, masovnim grobnicama u kojima majke još traže svoje najmilije. E tu žrtvu su ponovo kaznili", kazala je Memišević za Klix.ba.Istakla je kako se zna da je taj zločin došao iz Beograda i od režima Slobodana Miloševića te da je ovaj zahtjev za pokretanje revizije išao u pravcu da se to dokaže i presudi takvoj Srbiji kako bi konačno krenuli naprijed."Samo suočavanjem s prošlošću, kada se pogledamo u ogledalo vlastite prošlosti i kažemo 'Da, to smo činili, stidimo se i žao nam je' možemo ići dalje u nekakav mir i povjerenje. Smatram da su to stvari proceduralne prirode jer su naši pravnici tvrdili da je gospodin Softić jedini zastupnik kojem možemo imati. Jako sam razočarana", kazala je Memišević.Podsjetimo, Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za agresiju i genocid.