Turistička zajednica HNK prezentirala je novi projekt u okviru svoje prekogranične saradnje, a koji je fokusiran na krške rijeke jadranskog bazena, Jadro, Bunu i Moraču.

U sklopu projekta RiTour ukupne vrijednosti više od 840 hiljada eura Blagaj će dobiti niz novih turističkih sadržaja, a projekt predviđa da će u narednom periodu u tri grada dovesti novih 200 hiljada turista.



Na konferenciji za medije projekt su prezentirali ključni ljudi Turističke zajednice HNK direktor Ante Krešić, zamjenik direktora Semir Temim i viši stručni saradnik Ramiz Bašić.



"Ovaj projekt nastavak je naših projekata koje finansira Evropska unija još od našeg prvog projekta turističke signalizacije, projekta Vinskih cesta itd. Posebno nam je drago da i dalje sarađujemo s organizacijama s kojima smo to uspješno radili i ranije, ističem splitsku razvojnu agenciju RERA-u", kazao je u uvodu Temim, naglašavajući ključne prednosti prekogranične saradnje za razvoj turizma.



Projekt RiTour uz saradnju s partnerima s one strane granice uključuje osim turističke zajednice i druga dva važna sektora u našoj zemlji, javni sektor, jer je jedan od partnera Grad Mostar i nevladin sektor, jer se u realizaciji projekta planira uključiti i niz organizacija iz samog Blagaja.



"Projekt povezuje tri grada, kod nas Mostar, odnosno Blagaj, u Crnoj Gori Podgorica grad na rijeci Morači, a u Hrvatskoj Solin koji leži na rijeci Jadro. Glavna premisa projekta su kraške rijeke koje su od davnina bile izvori života, na njima su nastajali drevni gradovi, sada ih gledamo u jednom drugom aspektu. Ove tri destinacije imaju slične probleme od neadekvatne turističke infrastrukture do nedovoljnih finansijskih kapaciteta", obrazložio je glavne karakteristike projekta Ramiz Bašić.



Kazano je da će se u sklopu projekta izgraditi tri ribarska mjesta na rijeci Buni u Blagaju pogodna posebno za fly fishing (lokaliteti Bare, bivši rekreacioni centar na Bunici, ušće Bune u Neretvu), posebno će se urediti izvorište na lokalitetu Bare te će se izgraditi ribarska i staza za šetnju pored rijeke Bune u Blagaju. Predviđena je organizacija niza marketinških i sportskih aktivnosti kao vidova promocije ovih lokaliteta, ali i novih sadržaja.



"Važno je da istaknemo da ćemo sve vrijeme raditi medijsku promociju u našoj zemlji, druge dvije zemlje u kojima se projekt realizira, kao i niz turističkih sajmova. Turistička zajednica HNK će za ovaj projekt dobiti 98.589,16 eura, a otprilike toliko i Grad Mostar", kazao je Temim.



Projekt RiTour realizira se u sklopu Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020. Vodeći partner je RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, a ostali partneri su Grad Solin, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije "More i krš", Turistička zajednica HNK, Grad Mostar i Turistička organizacija Podgorice.