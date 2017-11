Bivši zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Esed Radeljaš, koji je optužen za više krivičnih dijela, pušten je iz Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Sarajevo.

Radeljaš je ispred KPZ-a Sarajevo izašao sa kesama u rukama gdje je sačekao automobil koji je došao po njega. Još uvijek nije poznato da li su optuženom bivšem zastupniku u Skupštini KS određene mjere zabrane i koje.



Odluku o puštanju iz pritvora donio je Kantonalni sud u Sarajevu zbog zdravstvenih problema Eseda Radeljaša, a koji se u pritvorskoj ćeliji KPZ-a Sarajevo nalazi još od novembra prošle godine.



Radeljašev advokat Muhidin Kapo kazao nam je kako je Radeljaš u teškom zdravstvenom stanju s obzirom na to da ima ozbiljnih srčanih problema. Kako kaže, sudskom vijeću danas je pojašnjen nalaz vještaka interne medicine (kardiologa) koji je Kantonalnom sudu u Sarajevu dostavljen prije dva dana.



"Radeljaševo zdravstveno stanje i dijagnoza su takvi da bi eventualni nastavak boravka u pritvoru bio fatalan po njega", rekao je Kapo.



On dodaje da je iz ljekarske dokumentacije utvrđeno da je Radeljaš nedavno imao i infarkt, ali da nije poznato da li ga je dobio za vrijeme pritvora ili neposredno pred hapšenje.



"Vještak je kazao da je mjera pritvora takve prirode da na svakog čovjeka djeluje stresno. Cijeneći njegovu ljekarsku dokumentaciju i vrstu bolesti, nepredvidivo je, jer svakog trenutka to u konačnici može za njega značiti smrt", kazao je Kapo.



Podsjećamo, Radeljaš je bivši ministar u Bosansko-podrinjskom kantonu i predsjednik Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.



Eseda Radeljaša se sumnjiči za krivična djela ovjeravanja neistinitog sadržaja, podstrekavanja na zloupotrebu položaja, davanja dara i drugih oblika koristi te pranja novca. Počinjenjem ovih krivičnih djela Esed Radeljaš pribavio je sebi i drugima protivpravnu imovinsku korist u iznosu od blizu milion KM.



Radeljaš je uhapšen u policijskoj akciji "Blok" u novembru 2016. godine. On se zajedno s Jasminom Horo, Nedžadom Kapetanovićem, Jusufom Čauševićem i Damirom Hadžićem u januaru izjasnio da nije kriv za krivična djela koja mu se stavljaju na teret.