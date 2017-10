Erdogan u Beogradu: Srbija je ključna zemlja za Balkan, a Vučić je prilika za region

Foto: EPA-EFE

Srbija je ključna zemlja za Balkan, a predsjednik Aleksandar Vučić velika prilika za cijeli region zbog prosperiteta mira i suživota u regionu, izjavio je predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan na Poslovnom forumu Srbija-Turska.

"Kao premijer sam prije sedam godina boravio u Srbiji, a danas kao predsjednik izražavam zadovoljstvo što sam u posjeti i želim da zahvalim prijatelju Vučiću pred svima vama, u svoje ime i u ime delegacije i svih gostiju", rekao je Erdogan.



On je naveo da je turski poslovni svijet sve više zainteresovan za Srbiju i da je kvalitetna radna snaga izuzetno značajna za nova ulaganja i ostvarivanje konstruktivnih projekata.



Erdogan je istakao da 8.000 ljudi radi u turskim kompanijama u Srbiji i da je cilj da se do kraja godine srpsko-turska vanjskotrgovinska razmjena poveća na 1,2 milijarde dolara.



On je naglasio da Balkan ne smije da bude poznat po nepovoljnoj atmosferi, već treba da bude region gdje će se povećati prosperitet i zajednički život.



Erdogan je dodao da ima za cilj da se Turska pozicionira u 10 ekonomija svijeta, te da postoji mogućnost veće saradnje sa Srbijom, posebno u oblasti komunikacija i transporta.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je privrednike iz Turske da investiraju u Srbiji i poručio da nigdje neće naći bolje uslove za poslovanje i investiranje.



"Ko god vam u okruženju ponudi bolje uslove, dođite kod nas, mi ćemo da popravimo naše uslove i dobićete za pet odsto bolje uslove nego bilo gde drugo u okruženju i za to vam lično garantujemo, i Vlada Srbije, i ja", rekao je Vučić.