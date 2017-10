U sklopu obilježavanja 65 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA) večeras je u Sarajevu upriličena centralna svečanost, čiji su sudionici svjedočili brojnim postignućima ove respektabilne visokoškolske institucije, prepoznatljive u regionalnim i međunarodnim okvirima.

U sklopu obilježavanja 65 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA) večeras je u Sarajevu upriličena centralna svečanost, čiji su sudionici svjedočili brojnim postignućima ove respektabilne visokoškolske institucije, prepoznatljive u regionalnim i međunarodnim okvirima.

Sudionike svečanosti, kojoj su prisustvovali predstavnici akademskog, javnog i političkog života, te članovi diplomatskog kora u BiH, brojni gosti i zvanice, pozdravio je dekan Ekonomskog fakulteta UNSA prof. dr. Kemal Kozarić, istaknuvši značaj investiranja u znanje i u mlade obrazovane ljude kao najvredniji resurs BiH.



"Ekonomski fakultet u Sarajevu sve je više u direktnoj vezi s realnim sektorom te nastoji da kroz sektorski pristup bude podrška projektima koji su u funkciji kreiranja novih radnih mjesta, posebno za mlade kako bi im obezbijedili da trajno grade svoju budućnost u BiH", kazao je Kozarić, navodeći da cjelokupna akademska zajednica treba i mora biti još aktivnija kako bi ukupne kapacitete stavila u funkciju razvoja poslovnog sektora, te bila prepoznata od predstavnika vlasti na svim nivoima.



Sudionicima svečanosti obratio se i čestitke u povodu značajne godišnjice uputio predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, potcrtavajući da je neophodno dati prioritet obrazovanju kao šansi za izgradnju prosperitetnije budućnosti BiH.



"Stoga se moramo okrenuti kreiranju društva znanja. To je u stvari ona šansa u kojoj možemo vidjeti našu perspektivu i naš razvoj", poručio je Zvizdić, akcentirajući važnost obrazovanja i naučno-istraživačkog rada u tom pogledu, uključujući razvijanje inventivnosti i mehanizme digitalizacije i cjelokupne modernizacije, kao puta za podizanje produktivnosti i konkurentnosti na željeni nivo.



Ocijenio je u tom kontekstu da je reforma obrazovanja, zapravo "reforma svih reformi".



"To je najteža, najvažnija, najozbiljnija reforma koja 'čeka' Bosnu i Hercegovinu i sa kojom će se BiH vrlo brzo morati suočiti", kazao je Zvizdić, navodeći da se radi o reformi koja će promijeniti ustaljene matrice ponašanja i od naše zemlje napraviti društvo znanja te producirati izvrsnost kompatibilnu s tržištem rada.



Čestitke u povodu 65. rođendana Ekonomskog fakulteta uputio je i rektor UNSA prof. dr. Rifat Škrijelj, naglašavajući da se radi o visokoškolskoj instituciji koja vlastitim ljudskim resursima i obrazovnom politikom predstavlja oličenje uspješnosti i izvrsnosti u oblasti visokog obrazovanja.



Svečanost, čiji je program obogaćen koncertom Sarajevske filharmonije, bila je i prilika za uručenje posebnih priznanja profesorima za izuzetan doprinos u radu, kao i najuspješnijim studentima.



Dobitnici posebnih priznanja su - prof. dr. Janko Klobučar (posthumno) i prof. dr. Boris Tihi (posthumno), te prof. dr. Saliha Oruč-Čustović (penzionerka) za njihov doprinos razvoju Fakulteta.



Priznanje za doprinos radu Fakulteta pripalo je prof. dr. Fikretu Čauševiću, a priznanje za partnerstvo dodijeljeno je Branimiru Mujdži, generalnom direktoru Tvornice cementa Kakanj i generalnom direktoru HeidelbergCement grupacije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.



Istovremeno, priznanja su dodijeljena i najuspješnijim studentima tog fakulteta - Adisi Čopra, Adni Olovčić, Amili Čančar, Amini Mešić, Anesu Torlakoviću, Arabeli Šarkić, Eldaru Uzunoviću, Eldinu Hasiću, Emiru Dediću, Eneli Horozović, Gregoru Jurišiću, Hani Hadžić, Lamiji Bećarević, Lejli Dedović, Luciji Dusper, Naidi Alajbegović, Naidi Hadžić, Nini Filipović, Luni Petrinić, Sari Prguda i Dalili Mujarić.



Ekonomski fakultet UNSA danas je bio domaćin svečanom potpisivanju Memorandum o razumjevanju sa ekonomskim fakultetima iz regiona jugoistočne Evrope, kao činu njihovog umrežavanja i jačanja partnerstva na planu osiguranja mobilnosti nastavnog osoblja i studenata, uključujući i razmjenu ideja i nastavnih programa.



Radi se o mreži koja zasada obuhvata 17 ekonomskih fakulteta iz zemalja regiona - Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore , Makedonije i Bosne i Hercegovine i koja je otvorena za nove članice.



Pored dekana Ekonomskog fakulteta UNSA prof. dr. Kemala Kozarića, Memorandum su potpisali i dekani ekonomskih fakulteta iz Ljubljane, Zagreba, Rijeke, Splita, Beograda, Subotice, Niša, Podgorice, Skoplja, Banje Luke, Istočnog Sarajeva, Tuzle, Zenice, Mostara, Bihaća i Brčkog.



Uspostavom SEEEBS (South East European Economics and Business School) mreže izvršit će se institucionalizacija regionalne razmjene ekonomskih i poslovnih akademskih znanja i informacija i to putem tri segmenta - obrazovanje, istraživanje i izdavačka djelatnost



Inače, obilježavanje godišnjice Ekonomskog fakulteta UNSA popraćeno je organiziranjem niza značajnih skupova među kojima "Ekonomskog foruma Bosne i Hercegovine 2017", Državnog IT takmičenja iz Microsoftovih alata - Word®, Excel® i PowerPoint®, kao dijela Svjetskog Microsoft Office Specialist takmičenja, te okruglog stola o temi 'Evropska i BiH perspektiva – konkurentnost i klasteri', odnosno o ulozi i značaju klastera u promoviranju nacionalne konkurentnosti i Međunarodne konferencije o islamskom bankarstvu.



Ekonomski fakultet UNSA trenutno zapošljava ukupno 152 djelatnika o kojih 68 doktora nauka, 11 asistenata i 73 zaposlena u administraciji.



Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA) osnovan je 1952. godine. U prvu generaciju upisano je 105 redovnih i 129 vanrednih studenata. Na Fakultetu je do 01. 10. 2015. godine diplomiralo 15.771 studenata na četverogodišnjem studiju, a dvogodišnji 2.590 studenata. Bolonjski sistem obrazovanja je uveden 2005. godine, a do 01. 10. 2015. zvanje bakalaureata (BA) je steklo 4.066 diplomanata, zvanje magistra struke je steklo 913 magistranata, i doktora ekonomskih nauka je steklo deset doktoranata. Naučni stepen magistra steklo je 813 kandidata plus 41 specijalista iz oblasti ekonomskih nauka, a odbranjeno je 230 doktorskih disertacija.



EFSA je jedina obrazovna institucija u BiH koja je članica EFMD-a i AACSB-a. Radi se o fakultetu koji je stekao akreditaciju Austrijske agencije za osiguranje kvaliteta - AQA i u ovom trenutku jedini je fakultet u BiH koji posjeduje evropsku akreditaciju, čime je omogućeno da njegove diplome budu priznate u evropskom obrazovnom prostoru.



EFSA je, također, uveo sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2008 standardima. U 2009., EFSA je stekao certifikaciju od strane Bureau Veritas. Uvođenjem i certifikacijom sistema za upravljanje kvalitetom po ISO standardima označava Ekonomski fakultet kao uspješnu instituciju u razvoju i implementaciji akademskih programa za prvi, drugi i treći ciklus studija visokog obrazovanja.



Godine 2009., EFSA je nagrađen EDUNIVERSAL Palmes Certificateom. Ovaj certifikat naglašava sve veći uspjeh ove institucije u međunarodnim razmjerama, i stavlja Ekonomski fakultet u Sarajevu među 1.000 najboljih poslovnih škola u svijetu.



Prema Webometricsu, sistemu koji ocjenjuje univerzitete širom svijeta prema WEB aktivnostima, Ekonomski fakultet UNSA rangiran je na respektabilno 390. mjesto među 400 najboljih poslovnih škola u svijetu.