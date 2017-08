Džaferović: SDA je pripremila svoj prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH, HDZ-ov neće proći

Šefik Džaferović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Nikakve prijetnje pa ni ucjene revitalizacijom takozvane Herceg-Bosne neće pomoći HDZ-u da izdejstvuje usvajanje HNS-ovog prijedloga izmjena Izbornog zakona BiH, poručio je zamjenik predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i član Predsjedništva SDA Šefik Džaferović.

Džaferović je u razgovoru za Klix.ba kazao kako HNS-ov prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH, koji je nažalost usvojio Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, sigurno neće biti usvojen u Zastupničkom domu PSBiH.



"Neće biti usvojen jer taj prijedlog ne samo da ne otklanja diskriminaciju u BiH kada je riječ o Predsjedništvu BiH, već je proširuje. Svaki prijedlog koji se ubuduće bude ticao Predsjedništva BiH i Doma naroda PSBiH mora uvažiti nekoliko odluka Evropskog suda za ljudska prava", rekao je Džaferović.



On ističe da je HNS-ov prijedlog protivan Ustavu FBiH, a pored toga produbljuje dodatne etničke podjele u zemlji i u Mostaru uvodi dominaciju jedne političke stranke, odnosno HDZ-a.



"To su razlozi zbog kojih taj prijedlog neće proći u Zastupničkom domu PSBiH. Nikakvim prijetnjama ili ucjenama neće biti moguće izdejstvovati da takav prijedlog prođe. Svi oni koji prijete treba da vode računa o tome šta govore jer ih takve prijetnje mogu dovesti do toga da odgovaraju. Nikakvim protuustavnim postupanjem neće biti moguće dovesti do promjene političkog stava", kazao je Džaferović.



Džaferović je kazao da SDA smatra da se prilikom izmjena Izbornog zakona BiH mora uvažiti nekoliko odluka Evropskog suda za ljudska prava i odluke Ustavnog suda BiH te da se moraju poštovati ustavi u BiH.



"Kada je riječ o Predsjedništvu BiH i Domu naroda BiH, mi moramo osigurati svim građanima da budu birani u te organe. Kada je riječ o Domu naroda Parlamenta FBiH, mora se iznaći rješenje koje će u potpunosti poštovati Ustav FBiH, a u kontekstu Mostara, prihvatljivo je jedino rješenje koje će osigurati ravnopravnost svih i isključiti dominaciju bilo koga nad bilo kim", rekao je Džaferović.



Potvrdio nam je da je SDA finalizirala svoj prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH koji će uputiti u parlamentarnu proceduru nakon što HNS-ov prijedlog "padne".



"Čekam okončanje procedura vezano za prijedlog zakona koji je na prijedlog Kluba hrvatskog naroda usvojio Dom naroda PSBiH. Uvjereni smo da on neće proći u Zastupničkom domu PSBiH i nakon toga će SDA izaći sa svojim prijedlozima koji su utemeljeni na principima o kojim sam ranije govorio", kazao je Džaferović.



Zaključio je da će SDA ponuditi prijedlog koji je utemeljen na ustavima u BiH, odlukama Evropskog suda za ljudska prava, odlukama Ustavnog suda BiH i ravnopravnosti građana.