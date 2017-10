Džaferović: Formalno posmatrano postoji parlamentarna većina od 22 zastupnika

Šefik Džaferović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Zamjenik predsjedavajuće Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović izjavio je danas da kada se saberu političke stranke koje participiraju u vlasti na državnom nivou formalno postoji parlamentarna većina od 22 zastupnika.

Odgovarajući na novinarsko pitanje u vezi s postojanjem parlamentarne većine, Džaferović je kazao da je i do sada bilo situacija da se parlamentarna većina formira od zakona do zakona.



"I kada nije bilo rasprava o tome da li postoji parlamentarna većina ili ne postoji, postojala su različita glasanja kada su pojedini zakoni u pitanju. Imali smo članice opozicije koje su podržavale zakone i članice parlamentarne većine koje nisu podržavale zakone. Tako da očekujem da se oko svakog od ovih pitanja, kada su zakoni po srijedi, formira konkretna parlamentarna većina", naveo je Džaferović.



Dodao je da očekuje da tu neće biti nekih drugačijih postupanja u odnosu na postupanja koja su imali do sada u praksi u Parlamentarnoj skupštini BiH.