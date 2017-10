Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić zajedno sa saradnicima obišao je radove na saobraćajnici od vrha Avenije, preko novoizgrađenog mosta do kružnog toka u ulici Maršala Tita.

Bešlić je istakao značaj ovog saobraćajnog pravca za grad te kazao kako je njegovo stavljanje u funkciju još važnije zbog trenutnih saobraćajnih problema.



"Razlog ove posjete je želja da saobraćaj iz dijelova gdje su intezivni građevinski radovi, preusmjerimo na ovaj dio grada. Vjerujem da ćemo automobilski saobraćaj preko ovog mosta imati već početkom narednog mjeseca. Novi most je potpuno završen i tehnički primljen, ali prometnicu ćemo je osposobiti da se djelomično promet odvija preko nje", najavio je Ljubo Bešlić navodeći da će se saobraćaj za početak odvijati jednom stranom.



Naime, most ima četiri trake, ali će saobraćajnice biti vezane na samo dvije, jer nema novca za gradnju ceste u punom profilu.



Bešlić je na pitanje novinara kako grad servisira svoje kreditne obaveze, kazao da se to radi besprijekorno i da se to može provjeriti u resornom ministarstvu. Finansiranje projekata je dio umijeća, kazao je gradonačelnik te naveo da grad značajno učestvuje u finansiranju projekata svojim sredstvima.



"Saobraćajnica od vrha Avenije do mosta koštala je 4,5 miliona KM, most dodatnih 12 miliona, 3,6 miliona od mosta do Titove ulice te kružni tok 450 hiljada KM", naveo je taksativno Bešlić te dodao za nedostaje novac za drugu kolovoznu traku na lijevoj obali.



Ivan Knezović, glavni nadzorni inžinjer na gradilištu kazao je kako su radovi do sada kvalitetno izvedeni, da nadzor nema većih zamjerki te da odgode gradnje i nedostatak novca nisu imali uticaja na kvalitet izvedenih radova.



Najviše problema graditeljima predstavlja velika vodovodna cijev koja od izvora Bošnjaci baš ovim područjem vodi do grada te su bila potrebna nova projektna rješenja.