Dva sindikata BHRT-a ujedinila nevolja: Radit ćemo zajedno u interesu svih uposlenika

Predstavnici Sindikalne organizacije BHRT-a i Samostalnog sindikata BHRT-a održali su sastanak zbog teške situacije u kojoj se nalaze radnici BHRT-a jer način uplaćivanja RTV pretplate nije riješen već mjesecima nakon što je istekao dogovor da se to vrši putem računa BH Telecoma.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predstavnici Sindikalne organizacije BHRT-a i Samostalnog sindikata BHRT-a održali su sastanak zbog teške situacije u kojoj se nalaze radnici BHRT-a jer način uplaćivanja RTV pretplate nije riješen već mjesecima nakon što je istekao dogovor da se to vrši putem računa BH Telecoma.

"Dogovoreni su međusobna saradnja te priznavanje i podržavanje svih akcija sindikata koje su u interesu svih uposlenika BHRT-a. Razgovori će biti nastavljeni i ubuduće kad god bude potreban zajednički stav sindikata", saopćeno je iz oba sindikata.



Ovo je pozitivna vijest za sve uposlenike ove medijske kuće s obzirom na to da je mimoilaženje u stavovima ova dva sindikata često dovodilo do zbunjivanja javnosti. Primjer za to je i nedavno održani protest članova Samostalnog sindikata radnika BHRT-a koji nisu javno podržali članovi Sindikalne organizacije BHRT-a.



Predstavnički dom Parlamenta BiH nije prihvatio zahtjev Mirsada Mešića da se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o javnom RTV servisu BiH razmatra po hitnom postupku na sjednici održanoj 18. januara ove godine.



U prvom krugu glasanja zahtjev nije dobio entitetsku podršku iz RS-a, a drugi krug glasanja nije podržan jer nije postignuta saglasnost. Ova tačka je ostavljena za narednu sjednicu.