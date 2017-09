Duraković: Vrijeme je da se federalna ljevica odredi šta će raditi u Republici Srpskoj

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ćamil Duraković, lider Pokreta Odgovor, nakon današnjih sjednica najviših tijela Građanskog saveza, Socijaldemokratske partije, Demokratske fronte i Naše stranke, pozvao je stranke ljevice da se konačno odrede o svom budućem radu na području Republike Srpske.

"Ja vjerujem u građansku opciju i vjerujem u princip ravnopravnosti, zaštitu individualnih prava i jednog zajedništva u kojem nećemo gledati ko se kako zove, već ko koliko vrijedi, koliko radi i koliko je spreman dati za bolju budućnost naše zemlje. Platforma Odgovora ni u jednom segmentu nije spomenula da fokus našeg djelovanja trebaju biti samo Bošnjaci, samo povratnici, već smo svugdje naglašavali tu otvorenost prema građanskom i multietničkom konceptu. Nažalost, ta naša nastojanja i dalje nisu prepoznata, te dobre namjere i uključivost svih politika", kazao je Duraković.



Smatra da je nedovoljna posvećenost uključivanju SDP-a koaliciji Domovina rezultirala je s time da su Socijaldemokrati uzeli 12 hiljada glasova povratnika, a nisu uzeli nijedan mandat.



"Istovremeno, ti glasovi bi bili dovoljni da Domovina ima veći broj zastupnika, i obori sa vlasti Milorada Dodika. Zato vas molim da ne posmatrate ni zastupnike SDA, SBB-a, Stranke za BiH, kao eksponente politike centrala ovih stranaka u Sarajevu. Moramo okupiti sve pokrete i organizacije koje djeluju na prostoru RS-a, a koji dijele ideju cjelovite i demokratske Bosne i Hercegovine. Ako ne napravimo tu, sve vaše deklaracije su mrtvo slovo na papiru. Pa pogledajte sve tekstove platformi, svugdje gdje se spominje neka promjena na nivou BiH – jednostavno se ne može ostvariti ako nemate političku snagu u RS-u", dodaje Duraković.



Poručuje da je izuzetno važno da ljevica bude 28. septembra u Srebrenici.



"Važno je zato što se tu određuje koje političke stranke su spremne - ne sarađivati, već barem razgovarati o probosanskom djelovanju u RS-u. Ako niste spremni raditi sa SDA, pa nije to obavezujuća opcija – nismo mi projekat SDA, i izražavamo spremnost da budemo politički neutralni ako to sve uključene strane u procesu budu tražile. Hajde barem da vidimo koji je minimum političkog konsezusa, pa evo neka onda ljevica pravi, ako želi, svoju zajedničku listu u RS-u. Ako dvije liste budu postojale, i u obje se ulože ozbiljna sredstva, odradi poštena kampanja, bez međusobnog napadanja, i sa istim političkim minimumom pozicioniranja prema SNSD-u i SDS-u, i to je uspjeh. Ali je vrijeme da to kažete, nemojte kalkulisati sa sudbinom građana koji žive na području RS-a, koji žele demokratizaciju i zaštitu ljudskih prava, samo zato što vas je strah da će federalni mediji tumačiti 'ovako' ili 'onako' to što ćete sjesti na konsultacije sa strankama koje su u vlasti u Federaciji. Mi znamo da nemamo mnogo vremena, i moramo znati ko je spreman razgovarati i pomoći nas u našoj borbi za budućnost naše djece", zaključio je Duraković.